Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam định hình nền kinh tế trải nghiệm

Vietnam Event & Exhibition Week 2026 - VEEW 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Với thông điệp "Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam, Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 được xây dựng như một nền tảng kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo và sản xuất đến địa điểm, thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ.

Trọng tâm giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tạo điều kiện để nhà tổ chức và khách hàng tìm hiểu giải pháp, trao đổi trực tiếp với đơn vị cung ứng và lựa chọn đối tác phù hợp. Qua đó, các bên có thể phát triển hợp tác trên cơ sở nhu cầu thực tế và sự hiểu biết về năng lực của nhau.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá cao sáng kiến của VECA và các đơn vị đồng hành trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành triển lãm, sự kiện lĩnh vực đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa văn hóa với du lịch, sáng tạo với công nghệ, sản phẩm với thị trường.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện 5 định hướng lớn. Trong đó, then chốt là tăng cường liên kết hệ sinh thái đồng bộ; lấy tính chuyên nghiệp, tiêu chuẩn kỹ thuật, minh bạch hợp tác và tôn trọng bản quyền làm nền tảng; đẩy mạnh sáng tạo nhằm hình thành các thương hiệu sự kiện và tài sản trí tuệ mang bản sắc Việt có khả năng thương mại hóa; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời mở rộng thị trường dựa trên cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, Hiệp hội và Doanh nghiệp.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), chia sẻ: "VEEW là nơi để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn năng lực của nhau, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng những kết nối tại đây sẽ mở ra các bước hợp tác cụ thể sau sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và dịch vụ của ngành".

Ông Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch hiệp hội VECA bày tỏ mong muốn VEEW trở thành nơi những sáng kiến mới được giới thiệu, được thử nghiệm và được nuôi dưỡng qua nhiều năm.

Ông Vũ Ngoạn Hợp - Chủ tịch hiệp hội VECA bày tỏ mong muốn VEEW trở thành nơi những sáng kiến mới được giới thiệu, được thử nghiệm và được nuôi dưỡng qua nhiều năm. Những thương hiệu triển lãm, concert, lễ hội và chuỗi sự kiện do người Việt xây dựng cần có cơ hội phát triển thành tài sản trí tuệ có giá trị, có công chúng, có mô hình kinh doanh bền vững và có khả năng vươn ra thị trường quốc tế.

Mô hình ba sự kiện cùng hội tụ tại VEEW 2026 là bước khởi đầu cụ thể của cách tiếp cận đó. VECA giữ vai trò chủ quản và phối hợp với Công ty Le Bros tổ chức VEEW; Công ty Nam Bình tổ chức PLASE Show, triển lãm chuyên ngành âm thanh, ánh sáng và thiết bị biểu diễn; Công ty Delavu tổ chức WEDTECH Show, triển lãm và trình diễn chuyên ngành cưới hỏi.

Mỗi chương trình mang đến một cộng đồng, một thế mạnh và những cơ hội riêng. Khi cùng kết nối, các nhà cung cấp có thêm thị trường, các nhà tổ chức có thêm giải pháp, người làm nghề có thêm cơ hội học hỏi và hợp tác. Chúng tôi mong mô hình này sẽ tiếp tục mở rộng, đón nhận thêm nhiều sáng kiến và chương trình chuyên ngành" - ông Vũ Ngoạn Hợp nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc và tham quan triển lãm

VEEW kết hợp hoạt động giao thương với trao đổi về định hướng phát triển ngành triển lãm, tổ chức sự kiện

Trong suốt ba ngày, triển lãm VEEW 2026 cùng các hoạt động chuyên ngành của PLASE Show và WEDTECH Show diễn ra tại Hall 6 và Sân Tây của VEC. Các chương trình nghệ thuật và trình diễn tiếp nối trải nghiệm tại khu triển lãm, đồng thời tạo dịp giao lưu cho cộng đồng làm nghề.

Các phiên trình diễn luân phiên tại gian hàng và trình diễn hệ thống âm thanh Line Array cho phép khách tham quan trải nghiệm trực tiếp thiết bị, tìm hiểu giải pháp kỹ thuật và trao đổi với nhà cung cấp.

Việc giới thiệu công nghệ còn gắn với kinh nghiệm triển khai thực tế qua workshop "Ứng biến xử lý các tình huống phát sinh tại sự kiện" của PLASE Show, diễn ra ngày 18/10.

Hội thảo "Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững" và "VECA Summit 2026: Liên kết để vươn tầm" diễn ra ngày 18/10, tập trung vào phát triển bền vững trong lĩnh vực biểu diễn, giải trí và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp sự kiện, triển lãm.

Tối 17/10, WEFEST - Rock Edition: Awaken kết nối cộng đồng ngành cưới, sự kiện và khách tham quan thông qua âm nhạc.

Tối 18/10, WEDTECH Fashion Show - The New Wedding giới thiệu các xu hướng thời trang cưới trong không gian trình diễn kết hợp công nghệ sân khấu.

Ngày 19/10, Vietnam Wedding Summit trong khuôn khổ WEDTECH Show tiếp tục các hoạt động trao đổi dành cho ngành dịch vụ cưới. Cùng ngày, chương trình giao lưu "Sau cánh gà: Chuyện nghề sự kiện" đưa những câu chuyện và kinh nghiệm làm nghề đến với sinh viên, tạo cơ hội để người trẻ tìm hiểu công việc phía sau mỗi sự kiện và định hướng phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động triển lãm và trình diễn âm thanh tiếp tục diễn ra trong ngày cuối, tạo điều kiện để doanh nghiệp và khách tham quan gặp gỡ, tìm hiểu sản phẩm và giải pháp.

Với sự kết hợp giữa giao thương, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm trực tiếp, VEEW hướng tới trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng sự kiện và triển lãm Việt Nam. Sự kiện tạo cơ sở để các doanh nghiệp duy trì kết nối, cùng nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ, qua đó gia tăng đóng góp của ngành vào nền kinh tế trải nghiệm.