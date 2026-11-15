Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam diễn ra ngày 10-16/12

Thông tin với báo giới, bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (TMĐT) cho biết, TMĐT Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ấn tượng, thuộc nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu khu vực. Năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt từ 37,2 đến 37,8 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng từ 20% - 22% so với năm 2025.

Bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử phát biểu tại họp báo (Ảnh: PT)

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về quy mô, thị trường cũng đang đối mặt với những khoảng cách cần được thu hẹp: khoảng cách giữa các trung tâm đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ, HTX và hộ kinh doanh; giữa các thế hệ người tiêu dùng; cũng như sự khác biệt về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật.

Năm 2026 cũng đánh dấu những dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển TMĐT. Luật TMĐT có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày TMĐT quốc gia. Đây là những bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với TMĐT, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của lĩnh vực này đối với phát triển kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân.

Với tinh thần đó, Online Friday 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt: “TMĐT không khoảng cách”, hướng tới thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững của TMĐT.

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra từ 10/12 – 16/12/2026. Tuần lễ được triển khai liên tục trên quy mô toàn quốc với hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP. Trong đó, có sự kiện trải nghiệm và không gian số trực tiếp quy mô lớn với 5 khu hoạt động chuyên biệt thể hiện trọn vẹn 5 chiều “Không khoảng cách” tại Bảo tàng Hà Nội.