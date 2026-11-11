Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam tiếp tục chú trọng bản sắc văn hóa

Vietnam International Fashion Week (VIFW) - Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội trong 3 ngày từ 26, 27, 28/11.

Với thông điệp "FashionInMotion", mùa thời trang thứ 22 nhấn mạnh tinh thần chuyển động, đổi mới và khát vọng vươn xa. Theo BTC, sự chuyển động không đơn thuần là bước tiếp nối của một mùa thời trang mà còn thể hiện quá trình phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo, nơi những giá trị truyền thống được kế thừa, làm mới bằng tư duy thiết kế hiện đại.

Bà Trang Lê - Chủ tịch VIFW phát biểu tại họp báo.

Tại buổi họp báo chiều 11/11, bà Trang Lê - Chủ tịch VIFW cho biết, điểm đổi mới lần này là sức trẻ được đứng bên cạnh những nhà thiết kế danh tiếng, gạo cội: "Năm 2025, chương trình lần đầu tiên đưa vào những bộ sưu tập của sinh viên thiết kế nhưng năm nay dành luôn vị trí mở màn quan trọng cho các nhà thiết kế trẻ tài năng".

Ngoài 3 nhà thiết kế trẻ mở màn, Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 22 còn có sự tham gia của những nhà thiết kế trẻ tài năng của các thương hiệu thời trang. Phan Đăng Hoàng sẽ giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đôi quang gánh của người Việt. Ngoài ra còn có đóng góp của sinh viên khoa thiết kế thời trang của một số trường đại học ở Hà Nội. Vị trí kết màn được trao cho nhà thiết kế Mai Lâm.

Bản sắc văn hóa được chú trọng trong Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam.

Theo BTC, việc kết nối các thế hệ nhà thiết kế không chỉ làm phong phú hoạt động trình diễn mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho thời trang Việt Nam. Trong đó, yếu tố bản sắc văn hóa tiếp tục được chú trọng thông qua việc khai thác chất liệu truyền thống, kỹ thuật thủ công và các giá trị nghệ thuật dân gian trong những sáng tạo mới.

Năm nay, những tên tuổi đã gắn liền với VIFW nhiều mùa như: Đức Hùng, Hà Linh Thư, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tham gia tuần lễ thời trang, giao lưu cùng các nhà thiết kế Angelo Crucian (Ý), người đã từng góp mặt tại sàn diễn Tuần lễ thời trang Milan, nhà thiết kế Aharon Genish (Israel) và Chula (Tây Ban Nha).

Ảnh: BTC