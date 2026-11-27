Tiếp nối hành trình đưa thời trang Việt Nam hòa nhịp cùng dòng chảy sáng tạo toàn cầu, tối 26-11, Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22 đã khai mạc tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Với thông điệp #FashionInMotion, tinh thần đổi mới được khẳng định ngay trong đêm khai mạc khi vị trí trình diễn mở màn danh giá được trao cho Top 3 Aquafina Pure Fashion 2026, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc trao cơ hội và nâng tầm tiếng nói sáng tạo của thế hệ nhà thiết kế kế cận.

Khai mạc Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22. Ảnh: Multimedia

Trải qua 22 mùa tổ chức, Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) đã từng bước khẳng định vị thế là sự kiện thời trang chuyên nghiệp mang tầm vóc quốc tế tại Việt Nam, đồng thời trở thành điểm hẹn đáng nhớ của các nhà thiết kế, thương hiệu và giới mộ điệu thời trang. Không chỉ là nơi ra mắt những bộ sưu tập mới, sự kiện thời trang đẳng cấp này còn góp phần kết nối các giá trị sáng tạo, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng cơ hội để thời trang Việt Nam tiếp cận với thị trường quốc tế.

Sàn diễn thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa Hà Nội. Ảnh: Multimedia

Tại lễ khai mạc, bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam nhấn mạnh, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22 đánh dấu 10 năm đến với Hà Nội, cũng là năm tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Đây là nguồn cảm hứng để Ban tổ chức đưa những giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô vào không gian trình diễn, với hình ảnh chủ đạo là những con phố cổ Hà Nội.

“Sàn diễn năm nay vừa gìn giữ vẻ đẹp được bồi đắp qua thời gian, vừa mang hơi thở của thời đại. Đó cũng chính là tinh thần #FashionInMotion trong mùa 22 - tiếp nối, sáng tạo và chuyển động để không ngừng phát triển”, bà Trang Lê nhấn mạnh.

Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22 diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28-11, với chủ đề #FashionInMotion, mở đầu cho ba ngày trình diễn quy tụ những nhà thiết kế và thương hiệu tiêu biểu trong nước và quốc tế, cùng chung khát vọng đưa thời trang Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trên bản đồ thời trang thế giới.

Ca sĩ Tóc Tiên trình diễn trong chương trình khai mạc. Ảnh: Multimedia

Đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22 diễn ra mãn nhãn với sự ra mắt của các bộ sưu tập đến từ Top 3 Aquafina Pure Fashion 2026; bộ sưu tập “Patterns of Life” của CANIFA by Lê Hà, khai thác những nhịp sống đa dạng trong đời thường; bộ sưu tập “La Verita” (The Truth) của Yazael by Angelo Cruciani (Italia) và bộ sưu tập đầy cảm hứng về Hà Nội “Hẹn với gió đông” của nhà thiết kế Đức Hùng.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Trần Thảo Linh. Ảnh: Multimedia

Lần đầu tiên bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ được trình diễn mở màn. Ảnh: Multimedia

Một thiết kế của nhà thiết kế trẻ. Ảnh: Multimedia

Một thiết kế của nhà thiết kế trẻ. Ảnh: Multimedia

Bộ sưu tập của Angelo Cruciani (Italia). Ảnh: Multimedia

Bộ sưu tập của CANIFA by Lê Hà. Ảnh: Multimedia

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Đức Hùng. Ảnh: Multimedia

Chương trình Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22 tiếp tục được diễn ra đến hết ngày 28-11, trình diễn toàn bộ 14 bộ sưu tập của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang lớn trong nước và quốc tế tại Cung thể thao Quần Ngựa.