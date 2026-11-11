Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa 22: Tiếp nối sáng tạo, tôn vinh người trẻ

Do Multimedia JSC và Fashion Hub tổ chức, bước sang mùa thứ 22, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam hướng tới sự giao thoa giữa các thế hệ sáng tạo, góp phần xây dựng nền thời trang chuyên nghiệp, năng động và bền vững. Đây cũng là dịp giới thiệu những xu hướng, bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế.

Bà Trang Lê, đại diện Ban tổ chức và các nhà thiết kế tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22. Ảnh: Multimedia

Tại lễ công bố chương trình diễn ra ngày 11-11, tại Hà Nội, bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD), Tổng giám đốc Multimedia JSC chia sẻ về thông điệp #FashionInMotion cũng như tinh thần mà Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam theo đuổi trong mùa tổ chức thứ 22: “Thời trang là một thế giới không ngừng chuyển động, nơi những giới hạn cũ liên tục được phá vỡ để mở ra những cơ hội và không gian sáng tạo mới. Tiếp nối tinh thần ấy, Aquafina Vietnam International Fashion Week lần thứ 22 là nơi các thế hệ nhà thiết kế gặp gỡ, giao lưu, truyền cảm hứng cho nhau và cùng tạo nên những giá trị mới”.

Trang phục của nhà thiết kế Đức Hùng. Ảnh: Multimedia

Trang phục của nhà thiết kế Hà Linh Thư. Ảnh: Multimedia

Trang phục của thương hiệu Canifa by Lê Hà. Ảnh: Multimedia

Trang phục của nhà thiết kế Angelo Cruciani (Italia). Ảnh: Multimedia

Đặc biệt, theo bà Trang Lê, mùa giải năm nay đánh dấu một bước chuyển đầy ý nghĩa khi sân khấu mở màn không dành cho những tên tuổi đã thành danh, mà được trao cho Top 3 nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất bước ra từ cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2026. Đây là cơ hội để thế hệ tài năng mới khẳng định bản lĩnh và dấu ấn sáng tạo, đồng thời thể hiện cam kết của nhà tổ chức trong việc tìm kiếm, nuôi dưỡng và chắp cánh cho tương lai thời trang Việt Nam.

Top 3 nhà thiết kế trẻ xuất sắc được tuyển chọn từ cuộc thi truyền hình thực tế Aquafina Pure Fashion 2026, do MultiMedia JSC phối hợp cùng nhãn hàng Aquafina tổ chức nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển cho các nhà thiết kế thế hệ mới.

Thiết kế từ thương hiệu DMC by Đỗ Mạnh Cường cùng sự kết hợp với Quang Việt và Khánh Quỳnh. Ảnh: Multimedia

Thiết kế của thương hiệu CEM by Lê Minh Ngọc. Ảnh: Multimedia

Thiết kế của thương hiệu CHULA Fashion. Ảnh: Multimedia

Chính các nhà thiết kế trẻ này sẽ đảm nhận vị trí mở màn đêm khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 22. Bên cạnh các tài năng mới, chương trình dành không gian cho những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm, tạo nên sự kết nối và giao thoa giữa các thế hệ làm nghề.

Mùa thứ 22 quy tụ nhiều nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế như Angelo Cruciani với thương hiệu Yezael (Italy), Canifa by Lê Hà, nhà thiết kế Đức Hùng, YODY, Aharon Genish (Israel), CEM, GOLDIE, DMC by Đỗ Mạnh Cường, CHULA (Tây Ban Nha), Hà Linh Thư và Mai Lâm. Các bộ sưu tập mới, đặc biệt là những thiết kế dành cho mùa Thu Đông 2026, hứa hẹn mang đến diện mạo đa dạng, thể hiện cá tính và góc nhìn sáng tạo riêng.

Thiết kế đến từ Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Multimedia

Thiết kế đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Multimedia

Chương trình còn có sự tham gia của các cơ sở đào tạo thiết kế thời trang uy tín như Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sự hiện diện của các trường góp thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường thời trang chuyên nghiệp, kết nối với các nhà thiết kế và thương hiệu.

Với thông điệp “#FashionInMotion”, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa 22 hướng tới một hành trình sáng tạo liên tục. Ở đó, kinh nghiệm được tiếp nối, ý tưởng mới được khơi mở và thế hệ nhà thiết kế trẻ có thêm cơ hội bước vào thị trường thời trang chuyên nghiệp.