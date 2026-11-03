Tuần lễ Thơ thiền tôn vinh di sản văn hóa Việt

Với mong muốn gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tinh thần quý giá mà tiền nhân gửi gắm qua thơ thiền cổ điển, đồng thời phát huy tinh thần ôn cố tri tân, Tuần lễ Thơ Thiền cổ điển Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 21.11.2026 tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Sự kiện do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang và Nhóm tác giả tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Nội dung chính của sự kiện là triển lãm hình ảnh hai bộ sách Thơ Thiền cổ điển Việt Nam với ba ngôn ngữ Hán-Việt-Anh.

Tuyển tập Thơ Thiền Lý - Trần do nhà thơ Nguyễn Duy hợp tác với hai nhà thơ Nguyễn Bá Chung và Kevin Bowen (Hoa Kỳ) biên soạn, biên dịch; NXB Văn hóa Sài Gòn ấn hành năm 2005; gồm phiên bản độc bản in trên giấy dó truyền thống, khổ 81×111 cm, nặng 30 kg, cùng 15 trang thơ trong sách được in trên vải canvas, lồng khung kích thước 60×80 cm.

Tuyển tập Thơ Thiền Lê - Nguyễn do nhà thơ Nguyễn Duy hợp tác với hai nhà thơ Nguyễn Bá Chung và Sam Hamill (Hoa Kỳ) biên soạn, biên dịch; NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2019; gồm hình ảnh bìa sách lồng khung kích thước 79×109 cm, cùng 15 trang thơ trong sách in trên vải canvas, lồng khung kích thước 60×80 cm.

Các tác phẩm và hình ảnh thuộc hai bộ sách từng được triển lãm tại nhiều không gian văn hóa trong nước và quốc tế từ năm 2005 đến nay, ví dụ như: triển lãm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội, năm 2005), tại Boston (Hoa Kỳ, năm 2007), tại Postdam (Đức, năm 2013), Huế, Đà Lạt, TP.HCM…

Tập thơ Thiền Lý – Trần khổ lớn (80x110 cm, dày 80 trang) từng được triển lãm tại trường ĐH Văn Lang năm 2025. Ảnh: Trà My

Không gian triển lãm tại trường ĐH Văn Lang năm 2025. Ảnh: Trà My

Hành trình triển lãm qua nhiều địa phương và quốc gia không chỉ góp phần giới thiệu những giá trị văn học, nghệ thuật và tư tưởng đặc sắc của thơ thiền Việt Nam, mà còn tạo nhịp cầu giao lưu văn hóa, đưa di sản tinh thần của dân tộc đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, chương trình sẽ diễn ra tọa đàm Thơ Thiền cổ điển trong tiến trình lịch sử văn hóa dân tộc, với sự tham gia trao đổi của các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, văn học và công chúng quan tâm. Chương trình diễn xướng thơ cổ phối hợp ngâm thơ, đọc thơ mới, với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và các nhà thơ nổi tiếng, góp phần đưa những giá trị của thơ thiền đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Tuần lễ Thơ Thiền cổ điển Việt Nam sẽ mở cửa tự do, chào đón đông đảo công chúng đến tham quan, thưởng lãm và cùng khám phá những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.