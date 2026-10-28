Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác toàn cầu về AI và công nghệ số

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, hướng tới tăng cường đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi.

Tuần lễ số Quốc tế Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương trình gồm ba nhóm hoạt động chính: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Ngày 28/10, chương trình mở đầu bằng Phiên khai mạc cấp cao, tiếp đó là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI”. Các đại biểu dự kiến trao đổi về phát triển và làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng số, cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ, cũng như quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Chiều cùng ngày, Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI sẽ cập nhật kết quả Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tại Geneva tháng 7/2026, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách cho tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027. Cùng với đó, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU tập trung vào phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Diễn đàn hợp tác số Việt Nam – Australia hướng tới kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển giải pháp số trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục và hoạt động doanh nghiệp.

Ngày 29/10, các hoạt động tập trung vào hợp tác công nghệ chuyên ngành và kết nối đối tác quốc tế. Hội nghị ASEAN về 5G dự kiến trao đổi về lộ trình triển khai, tiêu chuẩn hóa và tích hợp 5G với AI, Internet vạn vật (IoT). Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – EU thảo luận về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025-2035, ứng dụng AI trong khám phá vật liệu, vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong nghiên cứu vật liệu.

Trong lĩnh vực hạ tầng và giao dịch số, hội thảo “Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới: Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI” tập trung vào hạ tầng niềm tin số, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và khả năng liên thông trong giao dịch điện tử quốc tế.

Hội thảo Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI dự kiến trao đổi về phát triển hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy hợp tác về chính sách, tiêu chuẩn và quản trị AI có trách nhiệm. Hội thảo về Nghiên cứu và Ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hạ tầng công nghệ và kết nối các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Diễn đàn hợp tác số Việt Nam – Hàn Quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội, tập trung vào công nghệ số chiến lược, phát triển nhân lực số, nghiên cứu chung, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Trong hai ngày 28-29/10, hoạt động trưng bày giới thiệu các giải pháp AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược, tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế. Bên lề sự kiện, các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với đối tác quốc tế dự kiến được tổ chức nhằm trao đổi những lĩnh vực cùng quan tâm và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

Thông qua chuỗi hoạt động, VIDW 2026 hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước với khu vực và thế giới, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Sự kiện đồng thời góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế.