Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026 thảo luận các vấn đề về AI

Tuần lễ số quốc tế tổ chức tại Quảng Ninh vào cuối tháng 10-2026.

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Tuần lễ số quốc tế 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) tập trung thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác công nghệ.

Chương trình gồm 3 nhóm hoạt động chính: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Trong đó, phiên khai mạc cấp cao diễn ra ngày 28-10, tiếp đó là hội nghị bàn tròn bộ trưởng với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI”. Các đại biểu sẽ trao đổi về phát triển và làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng số, cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ, cũng như quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Các hoạt động đáng chú ý là đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách cho tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027.

Diễnđàn về đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ; Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Australia kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển giải pháp số trong nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục và hoạt động doanh nghiệp.

Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU thảo luận về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025–2035, AI trong khám phá vật liệu, vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong nghiên cứu vật liệu.

Hội thảo về dịch vụ tin cậy xuyên biên giới nhằm thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI. Hội thảo về nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hạ tầng công nghệ và kết nối các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Các hoạt động trưng bày giới thiệu các giải pháp AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược bên lề hội nghị sẽ tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế.