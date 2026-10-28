Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 tập trung thảo luận về AI

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam (Vietnam International Digital Week – VIDW) 2026 khai mạc sáng 28/10 tại thành phố Quảng Ninh và diễn ra đến hết ngày 30/10. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

VIDW năm nay gồm 3 nhóm hoạt động chính gồm diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các hội nghị, diễn đàn và hội thảo hợp tác quốc tế; không gian trưng bày sản phẩm công nghệ. Bên cạnh đó là các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với đối tác quốc tế và hoạt động kết nối bên lề.

Các nội dung tập trung vào trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những hoạt động trọng tâm của VIDW 2026 là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và trí tuệ nhân tạo diễn ra ngày 28/10 với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI” (Building smart connectivity, Governing AI, Enabling AI transformation).

Đại diện lãnh đạo các Chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu trao đổi về vai trò của Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi AI; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển năng lực và ứng dụng AI; đồng thời thảo luận cơ hội hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và giới học thuật. Hội nghị hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác và tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng AI, qua đó phát huy tiềm năng của công nghệ này đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đại diện cho Chính phủ Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại phiên khai mạc hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Số và trí tuệ nhân tạo sáng 28/10, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đại diện cho Chính phủ Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) do Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) trao tặng.

Giải thưởng được trao hằng năm cho một quốc gia, nhằm tôn vinh Chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách, tầm nhìn chiến lược và đóng góp vào việc xây dựng môi trường pháp lý thúc đẩy phát triển lĩnh vực di động và kỹ thuật số.

Trong khuôn khổ VIDW 2026, Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo được tổ chức phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Chương trình tập trung vào nhu cầu phát triển năng lực AI, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia hướng tới tăng cường kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác về kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động hợp tác chuyên ngành gồm hội nghị 5G ASEAN; diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU về vật liệu tiên tiến; hội thảo về dịch vụ tin cậy xuyên biên giới và hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI; hội thảo nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc; hội thảo về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI; và diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc.

Các chương trình này tạo cơ hội để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế trao đổi về chính sách, công nghệ, tiêu chuẩn, nghiên cứu và ứng dụng; xác định lĩnh vực ưu tiên, mở rộng mạng lưới hợp tác và thúc đẩy các sáng kiến cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng các đại biểu đi tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu diễn ra từ ngày 28 - 29/10, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm và ứng dụng công nghệ. Triển lãm cũng tạo điều kiện kết nối nhu cầu với năng lực cung cấp giải pháp của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ.

Bên cạnh đó, các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với đối tác quốc tế, cùng hoạt động kết nối và giao lưu bên lề, sẽ mở rộng trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Thông qua VIDW 2026, Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối nguồn lực và chia sẻ tri thức; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; đồng thời mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường. Các hoạt động của tuần lễ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại lễ khai mạc VIDW 2026. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc VIDW 2026 sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh cho biết Tuần lễ Số là diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, công nghệ số và phát triển nguồn nhân lực số.

Theo ông Công, đối với Quảng Ninh, đây là cơ hội tiếp cận các công nghệ mới, mở rộng quan hệ hợp tác và thu hút nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế, tạo động lực để địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam được khởi xướng năm 2019 và là diễn đàn thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.