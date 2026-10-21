Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh có hoạt động gì đặc biệt?

Định hình khung quản trị AI và tự chủ công nghệ chiến lược

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi đang tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 lựa chọn chủ đề xuyên suốt là "Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI".

VIDW 2026 diễn ra từ ngày 28-30/10/2026 tại Quảng Ninh nhằm thúc đẩy quản trị AI, phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác quốc tế - Ảnh: KH.

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH,CN,ĐMST&CĐS), đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), chuyển giao và thương mại hóa đối với các công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi.

Tổng thể chương trình năm nay được thiết kế xoay quanh ba nhóm hoạt động chính: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; chuỗi các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; cùng không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Mở đầu chuỗi sự kiện vào sáng ngày 28/10 là Phiên khai mạc cấp cao, nối tiếp bằng Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề "Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI". Tại phiên họp quan trọng này, lãnh đạo các bộ, ngành và đại biểu quốc tế sẽ tập trung trao đổi về định hướng phát triển và làm chủ công nghệ số chiến lược, khai thác dữ liệu, nâng cao năng lực tính toán và hoàn thiện hạ tầng số.

Các bài toán về cơ chế thúc đẩy R&D, thương mại hóa công nghệ cũng như thiết lập khung quản trị AI an toàn, có trách nhiệm sẽ được đưa ra bàn thảo nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa các nhà hoạch định chính sách.

Ngay trong buổi chiều ngày 28/10, tiến trình hội nhập chính sách số tiếp tục được đẩy mạnh qua phiên Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI. Điểm nhấn của phiên đối thoại là việc cập nhật các kết quả từ Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tại Geneva diễn ra vào tháng 7/2026, qua đó các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất những khuyến nghị chính sách chuẩn bị cho tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027.

Song song đó, bức tranh kết nối liên khu vực được mở rộng với Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU nhằm thảo luận về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Cùng thời điểm, Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Australia sẽ hướng tới việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp số ứng dụng trực tiếp vào nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục và hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Đa dạng hóa hợp tác chuyên ngành và kết nối đối tác quốc tế sâu rộng

Bước sang ngày 29/10, trọng tâm của VIDW 2026 chuyển sang các hoạt động hợp tác công nghệ chuyên ngành và kết nối đối tác quốc tế thông qua hàng loạt hội nghị, hội thảo chuyên sâu.

Về hạ tầng viễn thông thế hệ mới, Hội nghị ASEAN về 5G sẽ là nơi các đại biểu trao đổi về lộ trình triển khai, công tác tiêu chuẩn hóa cũng như giải pháp tích hợp mạng 5G với AI và Internet vạn vật (IoT).

Ở góc độ bảo mật và giao dịch số, Hội thảo về Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới với chủ đề "Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI" sẽ đi sâu giải quyết các vấn đề về hạ tầng niềm tin số, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và khả năng liên thông trong các giao dịch điện tử quốc tế.

Lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ mũi nhọn cũng ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các đối tác lớn. Cụ thể, Diễn đàn hợp tác KH&CN Việt Nam - EU dự kiến thảo luận về định hướng phát triển vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025-2035, việc ứng dụng AI trong khám phá vật liệu, phát triển vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong nghiên cứu vật liệu.

Trong khi đó, Hội thảo Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI sẽ tập trung trao đổi về cách thức phát triển hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy hợp tác về chính sách, tiêu chuẩn và quản trị AI có trách nhiệm.

Đáng chú ý, những xu hướng công nghệ AI mới nhất sẽ được mổ xẻ tại Hội thảo về Nghiên cứu và Ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc, nơi các chuyên gia tập trung thảo luận về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hóa hạ tầng công nghệ và kết nối mạng lưới các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp giữa hai quốc gia.

Bên cạnh các hoạt động tại Quảng Ninh, Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội cũng sẽ góp phần làm phong phú thêm chương trình nghị sự với các nội dung về công nghệ số chiến lược, phát triển nhân lực số, triển khai nghiên cứu chung, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Mở rộng mạng lưới đối tác và nâng tầm vị thế công nghệ Việt Nam

Xuyên suốt hai ngày làm việc chính thức 28 và 29/10, không gian trưng bày tại sự kiện sẽ giới thiệu trực quan các giải pháp AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và những sản phẩm công nghệ số chiến lược tiêu biểu, tạo cơ hội giao thương, kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước và các đối tác quốc tế.

Bên lề sự kiện, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương với các đoàn đối tác quốc tế nhằm trao đổi về những lĩnh vực cùng quan tâm và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

Khép lại chuỗi sự kiện, vào ngày 30/10, các đại biểu sẽ tham gia hoạt động tham quan văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh, góp phần tăng cường giao lưu và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng và thực chất, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối chặt chẽ hệ sinh thái công nghệ trong nước với khu vực và thế giới, từ đó huy động hiệu quả các nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mà còn khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế trong kỷ nguyên số.