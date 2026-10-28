Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026: Quản trị AI, phát triển hạ tầng số là trọng tâm

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) diễn ra từ ngày 28 - 30/10, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với chính quyền thành phố Quảng Ninh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Với chủ đề "Phát triển kết nối thông minh, quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi AI", sự kiện quy tụ 500 đại biểu đến từ 30 quốc gia.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị bàn tròn Bộ trưởng số và trí tuệ nhân tạo, trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách, VIDW 2026 hướng tới kết nối nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Trong đó, AI được đặt ở vị trí trung tâm của các cuộc thảo luận về nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hình thành các mô hình tăng trưởng mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, AI đang làm thay đổi cách thức các nền kinh tế tăng trưởng, phương thức Chính phủ phục vụ người dân cũng như cách các quốc gia cạnh tranh và hợp tác.

Cùng với cơ hội phát triển là những thách thức về quản trị, an toàn, khả năng tiếp cận công nghệ và nguy cơ gia tăng khoảng cách.

Từ thực tiễn đó, chương trình tập trung vào ba ưu tiên: phát triển kết nối thông minh, xây dựng cơ chế quản trị AI và thúc đẩy chuyển đổi bằng AI.

Để công nghệ phát huy hiệu quả, hạ tầng số cần bảo đảm độ tin cậy, đi cùng năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng và chi phí tiếp cận hợp lý. Đồng thời, cơ chế quản trị phải bảo đảm an toàn, quyền riêng tư, an ninh mạng, tạo niềm tin cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, hiệu quả chuyển đổi AI không chỉ được đánh giá qua số lượng chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình công nghệ, mà cần thể hiện bằng năng suất cao hơn, dịch vụ công tốt hơn, doanh nghiệp phát triển bền vững và chất lượng sống của người dân được cải thiện.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026.

Đối với Việt Nam, AI được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Theo định hướng được nêu tại sự kiện, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường năng lực AI, xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo cởi mở, thúc đẩy cơ chế quản lý dựa trên rủi ro và thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ.

Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, tăng cường kết nối và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Một trong những hoạt động trọng tâm của VIDW 2026 là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng, với sự tham gia của đại diện các Chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu.

Các đại biểu trao đổi về vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi AI, kinh nghiệm xây dựng chính sách và mô hình hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân với giới học thuật.

Song song với hội nghị, nhiều diễn đàn chuyên đề được tổ chức, gồm: Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU; Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia; Hội nghị 5G ASEAN và các hoạt động hợp tác về vật liệu tiên tiến, hạ tầng tin cậy số, nghiên cứu và ứng dụng AI.

Các diễn đàn hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Hàn Quốc cùng hoạt động trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè sáng kiến tiến trình Hiroshima AI cũng tạo thêm không gian trao đổi về chính sách, tiêu chuẩn công nghệ và tìm kiếm đối tác.

Thông qua các cuộc đối thoại, các bên kỳ vọng xác định lĩnh vực hợp tác ưu tiên, thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi và khả năng triển khai trong thực tế.

Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu trong sự kiện Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026.

Bên cạnh hoạt động đối thoại chính sách, Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu diễn ra ngày 28 - 29/10 là dịp để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối nhu cầu ứng dụng với các giải pháp mới.

Hoạt động được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đối với Quảng Ninh, việc đăng cai VIDW 2026 mở ra cơ hội quảng bá môi trường đầu tư, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp và đối tác công nghệ quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang chú trọng phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI trong quản lý đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Tỉnh cũng định hướng phát triển cửa khẩu thông minh, khu công nghệ số tập trung và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.

Từ đối thoại chính sách đến kết nối doanh nghiệp, VIDW 2026 không chỉ tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ mà còn mở ra cơ hội hình thành các chương trình hợp tác cụ thể.