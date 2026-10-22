Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Bên cạnh quản trị AI và hợp tác công nghệ, sự kiện còn bàn về phát triển công nghệ số chiến lược. Chương trình gồm ba nhóm hoạt động: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Muốn tạo đột phá về công nghệ, Việt Nam không thể đi một mình. Vì vậy, việc cùng các đối tác quốc tế bàn cách quản trị AI và mở rộng hợp tác công nghệ cũng là một cách cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết.

VIDW 2026 diễn ra từ ngày 28-30/10/2026 tại Quảng Ninh nhằm thúc đẩy quản trị AI, phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác quốc tế. Ảnh: BTC

Quản trị AI an toàn, có trách nhiệm

AI phát triển càng nhanh, yêu cầu bảo đảm công nghệ này an toàn, đáng tin cậy và phục vụ con người càng trở nên cấp thiết. Đây là mạch xuyên suốt nhiều hoạt động của Tuần lễ Số năm nay.

Theo thông tin từ BTC chương trình, vào ngày 28/10 tới, sau Phiên khai mạc cấp cao là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề "Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI". Các đại biểu sẽ trao đổi về làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, năng lực tính toán và hạ tầng số, cùng cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ. Trọng tâm là quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Chiều cùng ngày, Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI sẽ cập nhật kết quả Đối thoại toàn cầu về quản trị AI tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 7/2026. Các bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị chính sách cho tiến trình đối thoại quốc tế năm 2027.

Khách tham quan các gian hàng công nghệ trong khuôn khổ Diễn đàn Data & AI mùa hè năm 2026 - “Tiếng nói của dữ liệu thời AI”. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Sang ngày 29/10, chuyện quản trị AI tiếp tục được bàn ở nhiều góc độ. Hội thảo Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè sáng kiến tiến trình Hiroshima AI dự kiến trao đổi về hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm, cùng hợp tác về chính sách và tiêu chuẩn.

Hội thảo về Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới bàn cách xây dựng hạ tầng niềm tin số trong thời đại AI, với các nội dung chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và khả năng liên thông trong giao dịch điện tử quốc tế. Hội thảo về Nghiên cứu và Ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc đi vào những vấn đề kỹ thuật hơn như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI) và tối ưu hạ tầng công nghệ.

Mở rộng hợp tác công nghệ với nhiều đối tác

Nội dung trọng tâm thứ hai là mở rộng hợp tác công nghệ, với các diễn đàn, hội thảo cùng đối tác ASEAN, Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 28/10 có Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU, bàn về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số và kết nối doanh nghiệp. Cùng ngày, Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Australia hướng tới thúc đẩy đầu tư và phát triển giải pháp số trong nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục. Ngày 29/10, Hội nghị ASEAN về 5G trao đổi về lộ trình triển khai, tiêu chuẩn hóa và tích hợp 5G với AI, Internet vạn vật (IoT). Diễn đàn hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam - EU dự kiến thảo luận về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025 - 2035, trong đó có ứng dụng AI và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong nghiên cứu vật liệu. Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội, tập trung vào công nghệ số chiến lược, nhân lực số và nghiên cứu chung.

Trong hai ngày 28 và 29/10, khu trưng bày sẽ giới thiệu các giải pháp AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược, tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế. Bên lề sự kiện, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến có các cuộc gặp song phương với đối tác quốc tế để thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể.

Những hoạt động này nối tiếp các bước đi hợp tác của ngành khoa học và công nghệ trong năm nay. Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 2/5, Việt Nam và Nhật Bản ký Bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số, nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Sáng 2/10, tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm việc với Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Fujii Hisayuki, bàn kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ. Hai bên hướng tới phát triển AI tiếng Việt và các mô hình AI chuyên ngành phản ánh ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm việc với Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Fujii Hisayuki hôm 2/10. Ảnh: BTC

Cũng theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 8/5, Việt Nam và Sri Lanka ký Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất bốn hướng ưu tiên, trong đó có nghiên cứu chung về công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, hợp tác công nghiệp số, công nghệ vệ tinh, quản lý tần số 6G và UAV. Với EU, tại buổi tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier ngày 14/5, phía EU đề xuất mở rộng hợp tác về AI, bán dẫn, 5G/6G, vệ tinh viễn thông. Hai bên thống nhất thúc đẩy ký Ý định thư về hợp tác khoa học, công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Sri Lanka Chrishantha Abeysena trao Bản ghi nhớ hợp tác về KH&CN. Ảnh: BTC

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 là dịp để các mối hợp tác ấy tiếp tục được mở rộng. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sự kiện hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối hệ sinh thái công nghệ trong nước với khu vực và thế giới, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Qua đó, sự kiện góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác công nghệ quốc tế.