Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra trong tháng 10

Sự kiện giúp tăng cường đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trọng tâm của tuần lễ hướng vào việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa các công nghệ, tập trung vào công nghệ chiến lược và công nghệ mới.

Các đại biểu tham dự Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025. Ảnh: VGP.

Chương trình gồm 3 nhóm hoạt động cốt lõi: diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; chuỗi diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác và kết nối quốc tế; cùng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Phiên khai mạc cấp cao và Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng mang chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, thúc đẩy chuyển đổi AI” sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên, 28/10/2026. Tại phiên họp này, các đại biểu cùng thảo luận về việc làm chủ công nghệ số chiến lược, phát triển dữ liệu, năng lực tính toán và hạ tầng số, đồng thời định hình các cơ chế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa công nghệ và phương thức quản trị AI an toàn, có trách nhiệm.

Chiều 28/10, Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI, tập trung vào cập nhật kết quả từ Đối thoại toàn cầu về quản trị AI diễn ra tại Geneva (tháng 7/2026), chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn và xây dựng các khuyến nghị chính sách chuẩn bị cho tiến trình đối thoại quốc tế vào năm 2027.

Cùng với đó, hoạt động hợp tác song phương và đa phương cũng sẽ được đẩy mạnh.

Cụ thể, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU tập trung thảo luận phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, kết nối doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ giữa hai khu vực.

Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Australia hướng đến kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển giải pháp số trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp thông minh, tài chính, giáo dục và vận hành doanh nghiệp.

Ngày 29/10/2026, các hoạt động tập trung vào hợp tác công nghệ chuyên ngành và kết nối với quốc tế.

Trong đó, Hội nghị ASEAN về 5G tập trung trao đổi lộ trình triển khai, chuẩn hóa kỹ thuật và khả năng tích hợp 5G cùng AI và Internet vạn vật (IoT). Cùng với đó, Hội thảo về Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới bàn thảo việc xây dựng hạ tầng tin cậy số thời AI, tiêu chuẩn chữ ký điện tử, chứng thực điện tử và sự liên thông trong giao dịch quốc tế.

Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU dự kiến trao đổi về vật liệu tiên tiến giai đoạn 2025 - 2035, ứng dụng AI trong khám phá vật liệu, vật liệu thông minh và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong nghiên cứu vật liệu.

Hội thảo Việt Nam - Nhật Bản trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI hướng đến phát triển hệ sinh thái AI an toàn, tin cậy, lấy con người làm trung tâm cùng các tiêu chuẩn quản trị có trách nhiệm.

Hội thảo về Nghiên cứu và Ứng dụng AI Việt Nam – Trung Quốc tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI tác nhân (Agentic AI), tối ưu hạ tầng công nghệ và kết nối các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.

Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến tổ chức tại Hà Nội, tập trung vào phát triển công nghệ số chiến lược, đào tạo nhân lực số, thực hiện nghiên cứu chung và thương mại hóa công nghệ.

Trong hai ngày 28 - 29/10/2026, khu vực trưng bày công nghệ giới thiệu hàng loạt sản phẩm, giải pháp tiêu biểu về AI, 5G, IoT, dữ liệu lớn và các sản phẩm công nghệ số chiến lược. Đây là cầu nối trực tiếp giúp các doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước tiếp cận, đàm phán hợp tác cùng đối tác quốc tế.

Bên lề sự kiện, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tiến hành các cuộc gặp song phương với đối tác quốc tế nhằm trao đổi những lĩnh vực cùng quan tâm và thúc đẩy chương trình hợp tác cụ thể.

Đến ngày 30/10/2026, các đại biểu sẽ tham gia hoạt động tham quan văn hóa tại Quảng Ninh.

Chuỗi sự kiện VIDW 2026 là bước đi chiến lược nhằm kết nối mạnh mẽ hệ sinh thái công nghệ trong nước với khu vực và thế giới, huy động tối đa nguồn lực cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời khẳng định sự chủ động của Việt Nam trong các sáng kiến hợp tác quốc tế về chuyển đổi số.