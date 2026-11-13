Tuần lễ sáng tạo nội dung số nhằm 'phủ xanh' không gian mạng

Thông tin trên được đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP Hồ Chí Minh, phát biểu công bố thông điệp khánh thành không gian hoạt động Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 lần đầu tiên UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 13/11 tại không gian đi bộ đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với TP Hồ Chí Minh, đánh dấu 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026). Đây cũng là dịp để thành phố tiếp tục khẳng định bản sắc, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Sở VH-TT thành phố cắt băng khánh thành không gian Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số...

TP Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị rộng mở, quy mô dân số lớn, đời sống văn hóa phong phú và tiềm năng sáng tạo đa dạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận nội dung đang thay đổi nhanh chóng. Không gian mạng không chỉ là môi trường truyền tải thông tin mà còn trở thành không gian sáng tạo, giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và hình thành những giá trị kinh tế mới.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Sở VH-TT thành phố thăm các gian trưng bày của các đơn vị, doanh nghiệp...

Từ những định hướng và mục tiêu nêu trên, thành phố mong muốn Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện giao lưu, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo hay kết nối các chủ thể trong lĩnh vực truyền thông số, mà còn là dịp khơi mở những ý tưởng mới, thúc đẩy hợp tác và hình thành những giá trị thiết thực cho thành phố.

Qua đó, quảng bá những giá trị nhân văn, những điểm chạm về di sản, văn hóa, ẩm thực, con người thành phố đến với bạn bè trong nước và thế giới, và đó cũng là cách góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa, góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Chuỗi hoạt động của Tuần lễ diễn ra trên nền tảng số (bắt đầu từ ngày 9/11 đến 15/11) và kết hợp với việc tổ chức tại không gian này với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho Nhà sáng tạo nội dung và cho mọi người dân, du khách.

Đông đảo các bạn trẻ tới thăm và tham gia các trò chơi, thử thách tại các gian trưng bày của các đơn vị, doanh nghiệp...

Điểm nhấn của tuần lễ là chuỗi hoạt động phong phú gồm: Lễ khai mạc, đêm nhạc concert kết nối cộng đồng, không gian trưng bày công nghệ - AI, cùng các hội thảo chuyên đề về chuẩn mực văn hóa số và tọa đàm “Khơi thông điểm nghẽn về chính sách thuế cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số” - đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số.

Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ cùng đối thoại xây dựng diễn đàn trao đổi chính thống giữa cơ quan quản lý và cộng đồng sáng tạo nội dung; định hướng phát triển ngành sáng tạo nội dung số văn minh, tích cực và bền vững; lắng nghe các đề xuất, khó khăn của doanh nghiệp ngành truyền thông số và nhà sáng tạo nội dung số…