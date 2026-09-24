Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào: Tăng cường kết nối thị trường

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức, diễn ra từ ngày 1-4/10/2026 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức.

Hơn 100 sản phẩm của hai nước được lựa chọn, giới thiệu tại Tuần lễ, thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Điển hình như gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, beer, chè các loại của Lào; các sản phẩm cốm, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, các loại mỹ phầm thuần chay và thiên nhiên của Việt Nam. Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp, tạo điều kiện để người tiêu dùng Thủ đô và khách tham quan tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm của hai nước trong cùng một không gian.

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đây là dịp giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại thị trường Hà Nội, tiếp cận người tiêu dùng và tìm hiểu nhu cầu thị trường, qua đó mở rộng cơ hội phát triển thị trường và kênh phân phối. Tuần lễ cũng tạo không gian để các đơn vị của Việt Nam và Lào giao lưu, trao đổi thông tin về sản phẩm, nhu cầu thị trường và cơ hội hợp tác.

Cũng theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Tuần lễ được tổ chức nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam và Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, ký kết cuối năm 2025. Đây là hoạt động cụ thể trong hợp tác giữa hai cơ quan, hướng tới tăng cường trao đổi, giới thiệu sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các đơn vị của hai nước.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra từ 14h00 ngày 1/10/2026 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, với sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Đại sứ Lào tại Việt Nam. Chương trình có sự tham dự, phát biểu của đại diện Bộ Công Thương Lào, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương Việt Nam và doanh nghiệp hai nước. Tuần lễ mở cửa từ ngày 1–4/10/2026, phục vụ người dân và du khách tại Hà Nội tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm Việt Nam, Lào.

Về phía Lào, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Sổm Sai Nông Nath - Tham tán Kinh tế - thương mại Lào tại Việt Nam kỳ vọng, thông qua Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào, người tiêu dùng Việt Nam biết đến nhiều hơn những sản phẩm đặc trưng của Lào, đồng thời doanh nghiệp Việt Nam có thêm thông tin về nguồn cung, chất lượng và khả năng hợp tác với doanh nghiệp Lào. Thêm nữa, phía Lào mong muốn xây dựng nhận diện cho hàng hóa Lào tại Việt Nam theo hướng sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, gắn với thiên nhiên và mang đậm bản sắc văn hóa Lào.