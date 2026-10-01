Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội: Mở ra không gian kết nối giao thương, thúc đẩy thương mại Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội”

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh đồng chủ trì buổi Lễ, cùng tham dự có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của Việt Nam và Lào.

Lễ khai mạc “Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội” do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Bộ Công Thương Lào tổ chức vào chiều 01/10/2026

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày càng được quan tâm thúc đẩy, trong đó Bộ Công Thương hai nước luôn duy trì trao đổi, phối hợp trong nhiều lĩnh vực.

Mới đây, trong cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương Lào do Thứ trưởng Phouthavanh Nanthavong dẫn đầu, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, thanh tra, kiểm tra, quản lý và phát triển thị trường trong nước.

“Đây là những nội dung hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết và phối hợp giữa các cơ quan hai nước và “Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội” hôm nay là một hoạt động cụ thể tiếp nối tinh thần hợp tác đó”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, đồng thời chia sẻ, Tuần lễ sẽ là không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

“Tôi kỳ vọng những kết nối được hình thành tại đây sẽ tiếp tục được duy trì sau chương trình, góp phần đưa sản phẩm của Việt Nam và Lào đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng hơn nữa các kênh hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam bày tỏ.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội sẽ là không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh (Ảnh: DMS)

Với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, chương trình giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam và Lào, tạo cơ hội để người tiêu dùng Thủ đô, khách tham quan tại Hà Nội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm của hai nước.

Mỗi sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ không chỉ mang giá trị thương mại mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi quốc gia. Vì vậy, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng là một cách để nhân dân hai nước hiểu hơn về nhau.

“Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Lào và các cơ quan liên quan, thúc đẩy nhưng hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn bày tỏ.

Bà Khamphao Ernthavong - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cho biết, Tuần lễ sản phẩm Lào - Việt Nam lần này không chỉ đơn thuần là dịp để các doanh nghiệp hai nước trưng bày và giới thiệu sản phẩm, mà còn là một diễn đàn để các nhà sản xuất gặp gỡ, giao lưu

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Khamphao Ernthavong - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cho biết, việc tổ chức Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, sự kiện cũng góp phần triển khai thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; qua đó tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavong, trong những năm qua, thương mại song phương Lào - Việt Nam không ngừng phát triển và có xu hướng tăng trưởng tích cực, trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 1,8 tỷ USD. Các sản phẩm của Lào với chất lượng cao, mang bản sắc riêng và thân thiện với môi trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường Việt Nam.

Cùng với đó, đầu tư của Việt Nam tại Lào ngày càng phát triển cả về chất lượng và quy mô, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất hàng xuất khẩu.

Hiện nay, Việt Nam đứng thứ hai trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Lào, với tổng cộng 435 dự án, tổng vốn đầu tư được cấp phép khoảng 8 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Lào đã chấp thuận thêm 6 dự án lớn của các nhà đầu tư Việt Nam với tổng vốn lên tới 4,7 tỷ USD, tập trung vào công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội

“Tuần lễ sản phẩm Lào - Việt Nam lần này không chỉ đơn thuần là dịp để các doanh nghiệp hai nước trưng bày và giới thiệu sản phẩm, mà còn là một diễn đàn để các nhà sản xuất gặp gỡ, giao lưu; tạo điều kiện để các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu của hai nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bài học thực tiễn, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng những quan hệ đối tác kinh doanh mới”, Đại sứ Khamphao Ernthavong bày tỏ, đồng thời cũng khẳng định Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước trong việc phát triển hợp tác thương mại và đầu tư ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Đa dạng các sản phẩm đặc trưng của Lào và Việt Nam quy tụ tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 04/10/2026. Tại Tuần lễ, khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, từ gạo nếp Yodsam, Champahom; thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai đến chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek, bia Lào, tinh dầu, khăn và cà-vạt. Đây là nhóm những sản phẩm đặc trưng của Lào, được lựa chọn tham gia chương trình nhằm tiếp cận người tiêu dùng Hà Nội cũng như du khách tham quan, mua sắm.

Cùng với các sản phẩm đặc trưng của Lào, không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền, như chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, nước mắm Luận Nghiệp, kẹo cu đơ Lệ Phương, muối tôm Kim Giang, lạp sườn Tùng Dương, đông trùng hạ thảo Sukova, các sản phẩm từ dừa của Lương Quới và mỹ phẩm thuần chay của HTX Hà Nội Xanh.