Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào sắp diễn ra tại Hà Nội

Hơn 100 sản phẩm của hai nước được lựa chọn, giới thiệu tại Tuần lễ, thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Điển hình như gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, bia, chè các loại của Lào; các sản phẩm cốm, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, các loại mỹ phẩm thuần chay và thiên nhiên của Việt Nam. Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp, tạo điều kiện để người tiêu dùng Thủ đô và khách tham quan tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm của hai nước trong cùng một không gian.

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đây là dịp giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại thị trường Hà Nội, tiếp cận người tiêu dùng và tìm hiểu nhu cầu thị trường, qua đó mở rộng cơ hội phát triển thị trường và kênh phân phối.

Tuần lễ được tổ chức nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam và Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, ký kết cuối năm 2025. Đây là hoạt động cụ thể trong hợp tác giữa hai cơ quan, hướng tới tăng cường trao đổi, giới thiệu sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các đơn vị của hai nước.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra từ 14 giờ ngày 1/10 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, với sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Đại sứ Lào tại Việt Nam. Chương trình có sự tham dự, phát biểu của đại diện Bộ Công Thương Lào, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương Việt Nam và doanh nghiệp hai nước.