Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào: Kỳ vọng mở rộng thị trường cho hàng hóa hai bên

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội do Vụ Nội thương (Bộ Công Thương Lào); Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Việt Nam) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10/2026, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội giao thương thiết thực. Nhân dịp này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc phỏng vấn ông Sổm Sai Nông Nath - Tham tán Kinh tế - thương mại Lào tại Việt Nam.

Theo ông Sổm Sai Nông Nath: "Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội là một hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm và đưa hàng hóa đến trực tiếp với người tiêu dùng".

Ý nghĩa thiết thực của Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội

- Thưa ông, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội với hơn 100 sản phẩm của hai nước được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại số 93 Đinh Tiên Hoàng vào đầu tháng 10 tới. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện này trong việc quảng bá hàng hóa Lào tại thị trường Việt Nam và đâu là những kỳ vọng lớn nhất của phía Lào khi tham gia chương trình?

Ông Sổm Sai Nông Lath: Trước hết, tôi đánh giá rất cao sáng kiến của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Việt Nam) trong việc phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội. Theo tôi, đây không chỉ việc triển khai biên bản nghi nhớ năm 2025 giữa hai bên mà còn là một hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, bởi chương trình không chỉ tạo không gian cho hai bên làm việc, trao đổi lẫn nhau mà còn để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm và đưa hàng hóa đến trực tiếp với người tiêu dùng.

Đối với phía Lào, việc các sản phẩm của Lào được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại một địa điểm trung tâm của Hà Nội là cơ hội rất tốt để doanh nghiệp Lào hiểu rõ hơn thị trường Việt Nam, từ thị hiếu người tiêu dùng, mức giá, mẫu mã, bao bì đến những yêu cầu về chất lượng và phương thức phân phối. Đây là một điểm rất quan trọng bởi xúc tiến thương mại hiệu quả không chỉ là giới thiệu sản phẩm, mà còn phải giúp doanh nghiệp hiểu thị trường và tìm được con đường đưa sản phẩm vào thị trường một cách bền vững.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào thời gian qua đang có những bước phát triển tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024, là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong 8 tháng đầu năm 2026, thương mại hàng hóa hai nước đã vượt mốc hơn 1,64 tỷ USD, giảm 24,61% so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên cũng đã thống nhất thúc đẩy các giải pháp để hướng tới mục tiêu thương mại song phương đạt 4 tỷ USD trong năm 2026 và tiếp tục hướng tới 10 tỷ USD vào năm 2030.

Trong bối cảnh đó, phía Lào kỳ vọng Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào sẽ góp phần tạo thêm một kênh để hàng hóa Lào tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, kỳ vọng của chúng tôi không chỉ dừng ở việc bán được sản phẩm trong 4 ngày diễn ra Tuần lễ. Điều quan trọng hơn là sau Tuần lễ phải có những kết nối mới, những đơn hàng mới, những nhà nhập khẩu và nhà phân phối mới.

Tiềm năng sản phẩm và bài học nâng cao sức cạnh tranh

Ông Sổm Sai Nông Nath - Tham tán Kinh tế - thương mại Lào tại Việt Nam.

- Theo ông, những nhóm sản phẩm nào của Lào được kỳ vọng có khả năng tiếp cận tốt người tiêu dùng Việt Nam? Hàng hóa Lào có những lợi thế gì về chất lượng, đặc trưng sản phẩm và giá trị văn hóa, đồng thời cần khắc phục những hạn chế nào để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị phần tại Việt Nam?

Ông Sổm Sai Nông Lath: Theo tôi, một số nhóm sản phẩm của Lào có nhiều tiềm năng tại thị trường Việt Nam đó là nông sản và thực phẩm chế biến, trong đó có cà phê, các loại chè đặc biệt là chè cổ thụ 400 năm có xuất xứ từ vùng núi tỉnh Phông Sa Ly, chè cổ thụ Phu Săn 1.000 năm, nếp Kai Noy tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xiêng Khuang, bò khô, nông sản đặc trưng của các địa phương... Một nhóm khác có tiềm năng là hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm dệt may truyền thống và các sản phẩm mang bản sắc văn hóa Lào.

Tôi khẳng định rằng một trong những lợi thế của hàng hóa Lào là có thể xây dựng được câu chuyện về nguồn gốc và bản sắc. Trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm đến từ đâu, được sản xuất như thế nào, nguyên liệu có an toàn không và sản phẩm có giá trị gì khác biệt. Đây là điểm mà các doanh nghiệp Lào cần khai thác tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn nhận rằng, để hàng hóa Lào có được công nhận của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp Lào còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Giải pháp chuyển hóa cơ hội quảng bá thành hợp đồng thực chất

Ông Sổm Sai Noont Nath: "Một sự kiện xúc tiến thương mại sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu sau sự kiện đó doanh nghiệp có thể ký được hợp đồng, có đơn hàng và duy trì được quan hệ hợp tác".

- Việc tổ chức trưng bày và bán hàng trực tiếp trong khuôn khổ Tuần lễ tạo cơ hội để doanh nghiệp Lào tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam. Theo ông, cần có thêm những hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại nào để chuyển cơ hội quảng bá tại sự kiện thành các hợp đồng phân phối, đơn hàng ổn định và quan hệ hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước?

Ông Sổm Sai Nông Lath: Tôi cho rằng đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại. Một sự kiện xúc tiến thương mại sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu sau sự kiện đó doanh nghiệp có thể ký được hợp đồng, có đơn hàng và duy trì được quan hệ hợp tác. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, chúng ta cần chuyển mạnh sang xúc tiến thương mại theo hướng kết nối thực chất và có theo dõi sau sự kiện.

Trước hết, cần tổ chức nhiều hơn các chương trình B2B, kết nối trực tiếp doanh nghiệp Lào với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, cửa hàng đặc sản, doanh nghiệp thương mại điện tử, nhà hàng, khách sạn và các doanh nghiệp chế biến tại Việt Nam.

Thứ hai, cần tăng cường kết nối theo chuỗi giá trị. Chúng ta không chỉ kết nối người bán với người mua mà cần kết nối từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, logistics, phân phối đến người tiêu dùng.

Thứ ba, cần khai thác mạnh hơn thương mại điện tử và xúc tiến thương mại số. Một sản phẩm được giới thiệu trong Tuần lễ chỉ có thể tiếp cận một số lượng người tiêu dùng nhất định trong thời gian ngắn. Nhưng nếu sau đó, sản phẩm tiếp tục được giới thiệu trên các nền tảng số và có hệ thống phân phối phù hợp thì khả năng tiếp cận thị trường sẽ lớn hơn nhiều.

Điều quan trọng cần thiết rất là sau Tuần lễ, hai cơ quan của hai bộ hai nước cần phải lập danh sách doanh nghiệp đã kết nối, theo dõi quá trình trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, thủ tục, logistics và tiếp tục giới thiệu đối tác phù hợp.

Triển vọng hợp tác và định hướng phát triển thương mại song phương

Hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng trở thành một nội dung quan trọng, góp phần tăng cường tính gắn kết và đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước Việt Nam - Lào.

- Trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, ông kỳ vọng như thế nào về triển vọng đưa hàng hóa Việt Nam và Lào thâm nhập sâu hơn vào thị trường của nhau?

Ông Sổm Sai Nông Lath: Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, hàng hóa của hai nước sẽ thâm nhập sâu hơn vào thị trường của nhau, không chỉ về số lượng mà cả về chủng loại, chất lượng và giá trị gia tăng theo con đường chính ngạch.

Đối với Lào, chúng tôi mong muốn đưa nhiều hơn những sản phẩm có lợi thế của Lào vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là nông sản, thực phẩm, cà phê, trà, sản phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ và những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa Lào. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư và hợp tác tại Lào, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên có khả năng bổ trợ cho nhau như nông nghiệp, chế biến nông sản, công nghiệp, năng lượng, logistics, thương mại và dịch vụ và mở rộng chuối bán lẽ hàng hóa Việt Nam tại Lào.

Theo góc nhìn của tôi, không phải tất cả cơ hội thương mại đều nằm ở các thành phố lớn. Các tỉnh, thành phố của Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu những sản phẩm khác nhau và các địa phương của Lào cũng có những thế mạnh riêng. Nếu kết nối được nhu cầu của từng địa phương với năng lực sản xuất của từng địa phương, chúng ta sẽ tạo ra một mạng lưới thương mại rộng hơn và thực chất hơn.

Việt Nam và Lào không chỉ là hai thị trường mua bán hàng hóa của nhau, mà có thể trở thành hai mắt xích bổ trợ trong chuỗi sản xuất, cung ứng và phân phối của khu vực. Lào có lợi thế về tài nguyên, nông nghiệp, năng lượng và vị trí kết nối với các thị trường trong khu vực. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến, công nghiệp, hệ thống phân phối, logistics và thị trường tiêu dùng. Nếu kết hợp được những thế mạnh đó, doanh nghiệp hai nước không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam và Lào mà còn có thể cùng nhau tiếp cận các thị trường thứ ba.

Đó cũng là hướng mà chúng tôi mong muốn thúc đẩy trong thời gian tới: từ kết nối thương mại sang kết nối chuỗi giá trị; từ giao dịch ngắn hạn sang hợp tác lâu dài; từ xúc tiến sản phẩm sang xây dựng thương hiệu và thị trường.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội năm 2026 không chỉ mở ra không gian trưng bày phong phú với hơn 100 mặt hàng đặc sắc như cà phê, chè cổ thụ, nông sản và thủ công mỹ nghệ, mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp hai nước nâng cao năng lực cạnh tranh.