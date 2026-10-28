Tuần lễ phô diễn của đồng hồ Thụy Sĩ

Các hãng đồng hồ Thụy Sĩ góp mặt trong loạt sản phẩm mới ra mắt tuần qua, từ thiết kế lộ cơ đến những phiên bản bổ sung màu mặt số. Armin Strom tiếp tục khai thác cơ chế cộng hưởng trên Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665 3N, còn Breitling giới thiệu bộ đôi Navitimer mặt số xanh, phối thép và vàng 18K. Franck Muller đưa các hình vẽ của nghệ sĩ Mexico Amador Montes lên mặt số Vanguard Slim. Dưới đây, On Wrist điểm qua những mẫu đồng hồ đáng chú ý trong tuần cuối cùng của tháng 10. Ảnh minh họa: @franckmuller_geneve.

Monday Skeleton, cỗ máy mới của thương hiệu đồng hồ độc lập Thụy Sĩ Renaud Tixier, có thiết kế lộ cơ, cho phép quan sát 262 linh kiện được hoàn thiện thủ công, trong đó có 238 góc lõm được vát cạnh bằng tay. Phiên bản sử dụng vỏ vàng xám 18K đường kính 40,8 mm, với phần thân chạm khắc tạo bề mặt sần. Đồng hồ sử dụng rô-to siêu nhỏ bằng bạch kim, tích hợp cơ cấu hỗ trợ lên dây cót từ những chuyển động nhẹ của cổ tay. Cỗ máy gồm hai phiên bản xanh lá và xanh dương, mỗi màu giới hạn 15 chiếc, giá bán 129.000 CHF (khoảng 144.500 USD). Ảnh: Collective Horology.

Armin Strom đưa sắc vàng cổ điển vào phiên bản Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665 3N. Các vòng hiển thị sơn mài đen và bộ kim thép nung xanh tạo tương phản trên nền cơ khí. Bên trong vỏ thép đường kính 43 mm là bộ máy lên cót tay ARF21-ZG, có hai bánh lắc liên kết bằng cơ cấu cộng hưởng được cấp bằng sáng chế và mức trữ cót 80 giờ. Nút bấm ở vị trí 10 giờ cho phép đưa đồng thời hai kim giây về số 0. Tên gọi Zeitgeist 1665 nhắc đến năm nhà khoa học Christiaan Huygens ghi nhận hiện tượng hai đồng hồ quả lắc đồng bộ nhờ cộng hưởng. Phiên bản mới giới hạn 25 chiếc, giá bán 82.000 CHF (khoảng 91.800 USD). Ảnh: Armin Strom.

Hợp tác với cầu thủ bóng bầu dục Saquon Barkley thuộc Philadelphia Eagles, H. Moser & Cie. ra mắt phiên bản Pioneer giới hạn 97 chiếc. Mặt số phụ bằng thủy tinh aventurine xanh lấp lánh kết hợp dây cao su trắng, gợi nhắc Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), nơi Barkley từng theo học. Hai cọc giờ số 2 và 6 phát sáng màu xanh khác biệt, liên hệ đến số áo 26, còn số lượng 97 chiếc gợi năm sinh 1997 của anh. Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton Aventurine Saquon Barkley có giá 99.600 USD. Ảnh: Hodinkee.

Hãng đồng hồ Thụy Sĩ Frederique Constant bổ sung mặt số đỏ burgundy chải tia cho dòng lịch vạn niên, với số lượng giới hạn 100 chiếc. Trong bộ vỏ thép đường kính 40 mm, các ô lịch hiển thị thứ, ngày, tháng và năm nhuận được bố trí quanh mặt số; cửa sổ lịch tuần trăng tại vị trí 6 giờ có nền xanh đậm điểm những ngôi sao khắc laser. Núm chỉnh hình củ hành cùng cọc giờ đa diện giữ nét cổ điển cho thiết kế. Đồng hồ sử dụng bộ máy tự động FC-776 do hãng phát triển, trữ cót 72 giờ, có thể quan sát qua đáy kính sapphire. Ref. FC-776BRG3H6 đi kèm dây da cá sấu đen và một dây đỏ burgundy, giá 12.995 USD. Ảnh: Hodinkee.

Bộ đôi Navitimer B01 Chronograph 43 và Navitimer 32 được Breitling phát triển riêng cho Watches of Switzerland Group, tập đoàn bán lẻ đồng hồ có trụ sở tại Anh. Cả hai sử dụng thép kết hợp vàng 18K. Bản B01 Chronograph 43 có mặt số xanh đậm, vành thước tính bằng vàng và dây kim loại bảy hàng mắt. Bản Navitimer 32 có kích thước nhỏ hơn, mặt số xanh bạc hà chải tia và cọc giờ kim cương. Giá bán lần lượt là 17.500 USD và 9.450 USD. Ảnh: Breitling.

Các hình vẽ của Amador Montes, nghệ sĩ đến từ Oaxaca (Mexico), được đưa lên mặt số Vanguard Slim trong lần hợp tác với hãng đồng hồ Thụy Sĩ Franck Muller. Đồng hồ giữ bộ vỏ dáng thùng, sử dụng mặt số nâu lạc đà xử lý phun vi hạt và núm chỉnh màu hồng. Bộ kim mô phỏng cánh muỗi hạc, hình tượng thường xuất hiện trong tác phẩm của Montes. Bên trong là bộ máy tự động FM 708 do hãng phát triển, gồm 136 linh kiện. Sản phẩm đi kèm dây hồng và nâu lạc đà có thể thay đổi, giá 14.800 CHF (khoảng 16.600 USD) cho bản thép 41 mm và 23.000 CHF (khoảng 25.800 USD) cho bản vàng hồng 35 mm. Ảnh: Franck Muller.