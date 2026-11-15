Tuần lễ nông sản vùng miền tại TP.HCM đa dạng sắc màu văn hóa, sản phẩm

Tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông năm 2026 vừa khai mạc tại TP.HCM, do Sở Công thương TP.HCM, Sở Công thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông phối hợp tổ chức. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 18/11.

Một trong những tiểu cảnh tại sự kiện.

Sự kiện nhằm kết nối cung cầu nông, thủy sản, gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, qua đó quảng bá đặc sản vùng miền và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với chủ đề "Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững", tuần lễ giới thiệu nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản của các địa phương. Trong đó, tôm, cua Cà Mau cùng các sản phẩm chế biến từ thủy sản là những mặt hàng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Không gian triển lãm được bố trí thành ba khu vực chính, gồm trưng bày thủy hải sản và đặc sản vùng miền; kết nối giao thương; giới thiệu rau, củ, quả và nông sản đặc trưng.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết TP.HCM có vai trò đặc biệt quan trọng, là đầu mối giao thương, xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá sản phẩm của khu vực cũng như cả nước.

Tiết mục giới thiệu nông, thủy sản gắn với tôm Cà Mau tại sự kiện.

Thông qua tuần lễ, các địa phương kỳ vọng giới thiệu rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp và du khách tiềm năng, thế mạnh trong nuôi trồng nông, thủy sản cũng như môi trường đầu tư. Đây cũng là dịp quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, thủy hải sản và sản phẩm chế biến từ thủy sản gắn với giá trị văn hóa, du lịch của mỗi vùng đất.

Cà Mau – vùng đất cực Nam của Tổ quốc, từ lâu được biết đến với hệ sinh thái rừng, biển phong phú, bản sắc văn hóa đặc sắc và con người hiền hòa, nghĩa tình. Trong đó, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh. Con tôm là ngành hàng chủ lực, gắn với sinh kế của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cà Mau còn có nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và đặc sản chế biến từ thủy sản, góp phần tạo nên giá trị riêng của địa phương. Tỉnh cùng TP.HCM quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Du khách thưởng thức đồ uống tại một gian hàng.

Ngoài ra, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển thị trường bền vững là những nhiệm vụ quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của TP.HCM và các địa phương.

Việc hai địa phương tăng cường hợp tác, nhất là trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên phát huy lợi thế, bổ sung nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông, cho biết điểm mới của tuần lễ năm nay là đẩy mạnh kết nối cung cầu, hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài giữa nhà sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các hệ thống phân phối, thay vì chỉ tập trung mua bán trong thời gian diễn ra sự kiện.

Những đặc sản vùng miền được trưng bày tại sự kiện.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, người dân và du khách còn có dịp thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ, khám phá ẩm thực vùng miền, trải nghiệm làm bánh dân gian và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Tuần lễ góp phần tạo điểm hẹn mua sắm, trải nghiệm văn hóa cho người dân, đồng thời quảng bá thương hiệu nông sản, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Gian hàng phục vụ đặc sản tôm Cà Mau cho du khách.

Tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông năm 2026 kết hợp hoạt động kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản và đặc sản vùng miền tại TP.HCM, gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.

Sự kiện không đơn thuần là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu văn hóa - kinh tế thường niên, góp phần thúc đẩy thương mại nội địa, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.