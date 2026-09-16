Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2026: Nhiều công nghệ, thiết bị và giải pháp mới

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2026 khai mạc, quy tụ 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng, giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ ngành nước.

Với chủ đề “Chuyển đổi số - Tăng cường khả năng thích ứng của ngành nước trong kỷ nguyên mới”, sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 18/9, do Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, cùng các hội viên VWSA, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nước, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế.

Theo Ban tổ chức, ngành nước đang đứng trước nhiều yêu cầu mới như bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước; thích ứng với biến đổi khí hậu; hiện đại hóa hạ tầng; sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị, huy động nguồn lực đầu tư và phát triển nhân lực cũng trở thành những vấn đề được quan tâm.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều diễn đàn và tọa đàm chuyên đề được tổ chức, tập trung vào chuyển đổi số ngành nước, thích ứng biến đổi khí hậu, huy động nguồn lực đầu tư tư nhân và đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), bình đẳng giới trong doanh nghiệp ngành nước và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, triển lãm chuyên ngành được tổ chức trên diện tích gần 4.000m², quy tụ 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng, cùng sự tham gia của các đối tác đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các sản phẩm, công nghệ và giải pháp được giới thiệu tập trung vào cấp, thoát nước; xử lý nước cấp, nước thải; chuyển đổi số, tự động hóa, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh; giảm thất thoát nước; tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon; kinh tế tuần hoàn và tái sử dụng nước.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp xử lý môi trường, quản lý chất thải và công nghệ xanh phục vụ phát triển đô thị bền vững cũng được giới thiệu. Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp cho rằng ngành nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Việc trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới và tăng cường hợp tác được kỳ vọng góp phần tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề thực tiễn của ngành. Ngoài các hoạt động chuyên môn, Vietnam Water Week 2026 còn có chương trình kết nối doanh nghiệp, trao đổi kỹ thuật và tôn vinh các sáng kiến, công trình, cá nhân có đóng góp cho ngành nước, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cán bộ trẻ, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Dự kiến sáng 18/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.