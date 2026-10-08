Tuần lễ kết nối với Lotte Mart tạo cơ hội cho 40 doanh nghiệp Việt

Sáng 8/10, Tuần lễ kết nối và không gian giới thiệu sản phẩm Việt tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm Thương mại Lotte Mart Nam Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá và đưa các sản phẩm Việt Nam chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối hiện đại.

Ông Lee Yong Ho, Giám đốc cấp cao Trung tâm sản phẩm Lotte Mart Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Ông Lee Yong Ho, Giám đốc cấp cao Trung tâm sản phẩm Lotte Mart Việt Nam cho biết, chương trình kết nối giao thương lần này đánh dấu một bước hợp tác quan trọng giữa doanh nghiệp phân phối và ITPC trong việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nội địa. Lotte Mart hiện đang tập trung tìm kiếm và mở rộng mạng lưới hợp tác với các nhà cung cấp uy tín nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu đa ngành nghề, hệ thống siêu thị sẽ trực tiếp khảo sát, đánh giá sản phẩm và trao đổi giải pháp giúp đơn vị sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các bộ tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và nguồn gốc xuất xứ.

Với tiêu chí ưu tiên các sản phẩm đề cao tính an toàn, có tính đột phá và mang đậm nét đặc trưng vùng miền, Lotte Mart sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình phát triển thương hiệu và tiếp cận các thị trường rộng lớn hơn thông qua hệ thống phân phối của Lotte Mart trên toàn cầu.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới còn nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng cao và những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế đang ra nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả thị trường trong nước và tăng cường liên kết giữa sản xuất với phân phối là những giải pháp thiết thực nhằm mở rộng đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng và kết nối mở rộng kênh phân phối thông qua hệ thống Lotte Mart.

Theo ông Lê Anh Hoàng, từ hơn 100 hồ sơ đăng ký, Ban Tổ chức đã sàng lọc, lựa chọn 40 doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tiêu chí để tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuộc các lĩnh vực như: Nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp còn được kết nối trực tiếp với trưởng các ngành hàng, bộ phận thu mua của hệ thống Lotte Việt Nam nhằm cập nhật thông tin, đánh giá hồ sơ năng lực sản xuất. Đây là cơ sở giúp doanh nghiệp tái đánh giá về chất lượng sản phẩm, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, từ đó định hướng sản xuất phù hợp, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại thị trường nội địa và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Là một trong những doanh nghiệp siêu nhỏ được chọn giới thiệu sản phẩm tại tuần lễ kết nối, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trạm Vớ, thông tin, doanh nghiệp hiện đang gia công sản phẩm cho các hệ thống cửa hàng bán lẻ trong nước.

Việc tham gia chương trình kết nối với hệ thống phân phối Lotte Mart là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận tiêu chuẩn đối với hàng hóa xuất khẩu; từ đó chuẩn hóa quy trình, chất lượng sản phẩm phù hợp định hướng mở rộng thị trường.

Bà Lê Nguyễn Anh Thư, Founder Công ty TNHH Đậu An BT chia sẻ, doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm thuần chay, đã phân phối tại các hệ thống đại lý và siêu thị. Từ các sự kiện kết nối cung - cầu của ITPC, những doanh nghiệp đã sản xuất đạt tiêu chuẩn có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các hệ thống phân phối, bán lẻ và cả người tiêu dùng trực tiếp.

Thông qua trao đổi, doanh nghiệp sẽ hiểu hơn nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng, từ đó có sự điều chỉnh sản phẩm hiện có, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới để phục vụ được đa dạng đối tượng khách hàng hơn.

Tuần lễ kết nối và không gian giới thiệu sản phẩm Việt tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam năm 2026 sẽ mở cửa đón khách tham quan, mua sắm đến hết ngày 12/10.