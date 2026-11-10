Tuần lễ kết nối nông sản, thủy sản và đặc sản vùng miền quy tụ khoảng 260 gian hàng

Hình ảnh tại một chương trình quảng bá hàng nông sản tại TP Hồ Chí Minh (ảnh minh họa).

Từ ngày 13 đến 18/11/2026, tại tuyến đường số 1, đường số 6 và khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông” năm 2026.

Sự kiện kết hợp Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP Hồ Chí Minh với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Chương trình được tổ chức sau khi UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận, do Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Cà Mau và UBND phường Bình Đông phối hợp thực hiện.

Theo thông tin được công bố, tuần lễ dự kiến có khoảng 260 gian hàng của 11 tỉnh, thành phố. Các gian hàng sẽ giới thiệu nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và các đặc sản vùng miền, trong đó có thương hiệu “Tôm Cà Mau”.

Việc tổ chức tuần lễ nhằm tạo không gian để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng cũng như tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại TP Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động kết nối cung cầu, các đơn vị tham gia có thể giới thiệu thế mạnh nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP; đồng thời tìm kiếm đối tác trong hệ thống phân phối, từng bước mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Chương trình cũng gắn hoạt động thương mại với quảng bá văn hóa và ẩm thực vùng miền. Theo thông tin công khai, không gian sự kiện dự kiến có các sản phẩm đặc sản, món ăn, hoạt động trải nghiệm và trò chơi dân gian, qua đó tạo thêm điểm đến cho người dân, du khách trong thời gian diễn ra tuần lễ.

Việc kết hợp với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II được kỳ vọng góp phần quảng bá thương hiệu thủy sản chủ lực của Cà Mau tại thị trường TP Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường liên kết giữa các địa phương sản xuất với trung tâm tiêu dùng, thương mại và phân phối lớn.

Đối với TP Hồ Chí Minh, sự kiện là dịp phát huy vai trò đầu mối kết nối hàng hóa vùng miền, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận thị trường, thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm trong nước. Đối với các địa phương tham gia, đây là cơ hội giới thiệu sản phẩm trực tiếp, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng và tìm kiếm khả năng hợp tác lâu dài với doanh nghiệp phân phối.

Bên cạnh mục tiêu xúc tiến thương mại, tuần lễ còn góp phần xây dựng không gian giao lưu văn hóa, giới thiệu bản sắc và sản vật của nhiều vùng miền trong cùng một sự kiện. Việc tổ chức tại khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, cũng tạo điều kiện để người dân thành phố tiếp cận, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm đặc trưng.