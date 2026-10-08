Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026: Tăng cường kết nối và hợp tác

Cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đại học châu Âu và tham gia phiên thảo luận cùng Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam. Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026, sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 10-10 tại The One Centre, 2 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11-10. Sự kiện tạo cơ hội để học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người quan tâm tìm hiểu trực tiếp về các chương trình đào tạo, cơ hội học bổng và lựa chọn du học tại châu Âu.

Theo Ban tổ chức, gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên EU tham gia Ngày hội. Các quốc gia gồm Bỉ, Bulgaria, Séc, Đan Mạch, Đức, Ireland, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Lithuania, Hungary, Áo, Ba Lan, Romania, Slovakia, Phần Lan và Thụy Điển.

Với chủ đề “Open Your Mind - Mở mang trí tuệ”, Ngày hội không chỉ tập trung vào việc cung cấp thông tin tuyển sinh, mà còn hướng tới giúp người học tiếp cận các nền văn hóa, phương pháp giáo dục và môi trường học tập đa dạng tại châu Âu.

Tại sự kiện, người tham dự có thể trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đại học và cơ sở giáo dục về chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh, học bổng và cơ hội nghiên cứu. Mạng lưới Cựu du học sinh EU tại Việt Nam cũng tham gia chia sẻ kinh nghiệm học tập, thích nghi với môi trường đa văn hóa và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh, giáo dục không chỉ giúp người học tiếp thu kiến thức mà còn mở rộng cách nhìn về thế giới. Theo ông, việc tạo điều kiện để thanh niên Việt Nam tiếp cận sự đa dạng của giáo dục châu Âu, trao đổi và tìm kiếm hướng đi phù hợp sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác EU - Việt Nam trong tương lai.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục châu Âu, EU cũng tham gia Hội nghị quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục bên lề (IECEE), do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 8 và 9-10.

Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học và cơ sở giáo dục từ 17 Quốc gia thành viên EU. Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam

Thông qua phiên thảo luận về giáo dục đại học và Gian hàng Nhóm châu Âu, EU cùng các đối tác thúc đẩy trao đổi giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác trong giáo dục và đào tạo.

Giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác EU - Việt Nam, đồng thời là một trong các ưu tiên của sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway).

Hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các quốc gia thành viên EU, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam du học. Trong giai đoạn 2004-2026, gần 800 học bổng thạc sĩ liên kết Erasmus Mundus đã được trao cho sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình Erasmus+ tạo thêm cơ hội học tập, trao đổi và hợp tác cho sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục.

Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và châu Âu cũng ngày càng được mở rộng. Theo số liệu được công bố, 65 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đang triển khai khoảng 430 chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế; trong đó, khoảng một nửa có sự tham gia của các trường đại học và tổ chức giáo dục đến từ châu Âu.