Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2026 tập trung vào các giải pháp phát triển đô thị bền vững

Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2026 (VGBTW 2026) dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12 tại Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, do Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng và IEC Consulting đồng tổ chức. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 1.200 đại biểu, 30 diễn giả cùng đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, năng lượng, công nghệ và vật liệu xanh.

Ngày 9/12, bốn phiên chuyên đề diễn ra song song tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, tập trung vào quy hoạch đô thị, công trình xanh, giao thông phát thải thấp, giảm phát thải trong xây dựng và huy động vốn cho các dự án xanh.

Các nội dung thảo luận gồm phát triển đô thị đa trung tâm, quy hoạch tích hợp, nâng cao hiệu quả năng lượng, quản lý dữ liệu đô thị và ứng dụng công nghệ trong giao thông thông minh.

Về giảm phát thải trong xây dựng, các giải pháp dự kiến được thảo luận gồm tiết kiệm năng lượng, sử dụng sơn hiệu suất cao, phụ gia khoáng thay thế clinker và hệ thống thông gió thông minh.

Phiên chuyên đề về đầu tư tập trung vào nhu cầu vốn cho đô thị, nhà ở, đường sắt đô thị và hạ tầng chiến lược, cùng các chương trình hỗ trợ, nguồn vốn ưu đãi và cơ chế hợp tác quốc tế.Phiên tọa đàm về huy động nguồn lực sẽ kết nối cơ quan quản lý, địa phương, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi về các hình thức huy động vốn, từ ODA, PPP đến đầu tư tư nhân.

Phiên toàn thể tập trung thảo luận định hướng phát triển ngành xây dựng Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero. (Nguồn: Hà Nội Metro)

Chiều 9/12, phiên toàn thể với chủ đề “Ngành xây dựng Việt Nam hướng tới Net Zero: Kiến tạo hệ sinh thái đô thị, công trình, hạ tầng và giao thông xanh” sẽ tập trung vào định hướng chính sách, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới hạ tầng trong bối cảnh điện hóa, số hóa. Vai trò của hệ sinh thái số đối với vận tải và xây dựng xanh cũng sẽ được thảo luận.

Trong khuôn khổ phiên toàn thể, đối thoại “Cơ chế phối hợp đa bên và liên kết quốc tế – Kiến tạo động lực cho ngành xây dựng hướng tới Net Zero” dự kiến có sự tham gia của đại diện các cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội, cơ quan Trung ương, tổ chức quốc tế và địa phương. Nội dung trao đổi xoay quanh cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh.

Triển lãm quốc tế Công trình xanh và Giao thông xanh 2026 sẽ diễn ra từ 8h đến 17h ngày 9/12, với hơn 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ và mô hình phục vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực xây dựng và giao thông.

Các nhóm giải pháp gồm vật liệu xây dựng xanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), điện khí hóa, hạ tầng sạc, giao thông thông minh và công nghệ đô thị. Triển lãm cũng giới thiệu các giải pháp giảm phát thải carbon cùng dịch vụ tư vấn thiết kế, kỹ thuật và công nghệ phục vụ quản lý, vận hành công trình.

Ngày 8/12, đại biểu sẽ tham quan Trung tâm Giải pháp và Đổi mới sáng tạo Panasonic Việt Nam (Panasonic Solution & Innovation Center Vietnam) và Trung tâm Công nghệ HVAC (HVAC Innovation Center) tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Chương trình giới thiệu các giải pháp nhà máy thông minh, dây chuyền lắp ráp điện tử SMT, robot hàn, hệ thống điều hòa không khí và các mô hình HVAC tích hợp.

Thông qua các phiên thảo luận, đối thoại và hoạt động kết nối, Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2026 hướng đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và huy động nguồn lực cho phát triển công trình, hạ tầng và giao thông phát thải thấp.