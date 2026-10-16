Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2026 có gì đáng chú ý?

Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 8–9/12 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội), tập trung vào các giải pháp giảm phát thải, phát triển hạ tầng bền vững và huy động nguồn lực đầu tư xanh.

Ban tổ chức dự kiến sự kiện quy tụ hơn 1.200 đại biểu, 30 diễn giả, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, năng lượng, công nghệ và vật liệu xanh.

Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 8–9/12 tại Hà Nội, với nhiều hoạt động chuyên đề và triển lãm công nghệ xanh. (Ảnh Bộ Xây dựng)

Bốn phiên chuyên đề về xây dựng và giao thông xanh

Sáng 9/12, chương trình dự kiến tổ chức bốn phiên chuyên đề song song, tập trung vào quy hoạch đô thị và công trình xanh; hạ tầng và giao thông phát thải thấp; chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải trong ngành xây dựng; huy động nguồn lực quốc tế cho các dự án xây dựng và giao thông tại Việt Nam.

Các nội dung thảo luận hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành công trình, phát triển giao thông thông minh, giảm phát thải trong sản xuất vật liệu xây dựng và thúc đẩy các cơ chế đầu tư xanh.

Chiều cùng ngày, Phiên Toàn thể với chủ đề "Ngành xây dựng Việt Nam hướng tới Net Zero: Kiến tạo hệ sinh thái đô thị, công trình, hạ tầng và giao thông xanh" dự kiến thảo luận về định hướng chính sách, phát triển nguồn nhân lực, điện hóa, số hóa và cơ chế phối hợp giữa các bên.

Chương trình cũng dự kiến có hoạt động ký kết hợp tác và vinh danh các sáng kiến, đối tác xanh.

Triển lãm hơn 40 gian hàng, tham quan mô hình công nghệ

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Quốc tế Công trình xanh và Giao thông xanh 2026 dự kiến diễn ra ngày 9/12, với hơn 40 gian hàng giới thiệu vật liệu xây dựng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý tòa nhà, công nghệ điều hòa không khí, hạ tầng sạc, giao thông thông minh và các giải pháp giảm phát thải.

Trước đó, chiều 8/12, đại biểu dự kiến tham quan Panasonic Solution Innovation Center Vietnam và HVAC Innovation Center tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, tìm hiểu các giải pháp nhà máy thông minh, công nghệ sản xuất và hệ thống điều hòa không khí.

Thông qua các hoạt động hội thảo, đối thoại và triển lãm, sự kiện hướng đến kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, trao đổi giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh, giao thông xanh và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).