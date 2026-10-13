Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh 2026: Hướng tới mục tiêu Net zero

Kết nối nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu xanh hóa ngành Xây dựng và Giao thông ngày càng gắn chặt với phát triển đô thị thông minh, hạ tầng bền vững và giảm phát thải.

VGBTW 2026 sẽ là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư, cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực xây dựng và giao thông. Ảnh: Tâm Vũ.

Cùng với đó, các định hướng về phát triển đô thị xanh, hạ tầng bền vững và quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả, vật liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải trong hoạt động xây dựng đang tạo cơ sở cho quá trình chuyển đổi xanh.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, quy hoạch, xây dựng và vận hành công trình, hệ thống giao thông.

Trên nền tảng các định hướng quốc gia về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng bền vững, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng và Công ty CP IEC Consulting phối hợp tổ chức Tuần lễ Công trình xanh và Giao thông xanh Việt Nam 2026 – Vietnam Green Building & Transportation Week 2026 (VGBTW 2026), trong các ngày 8-9/12, tại Hà Nội.

Quy tụ hơn 1.200 đại biểu, 30 diễn giả, VGBTW 2026 sẽ là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư, cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực xây dựng và giao thông.

Một phiên toàn thể và 4 chuyên đề

Một trong những nội dung chính của VGBTW 2026 là phiên toàn thể với chủ đề "Ngành Xây dựng Việt Nam hướng tới Net zero: Kiến tạo hệ sinh thái đô thị, công trình, hạ tầng và giao thông xanh".

VGBTW 2026 tập trung thảo luận các giải pháp quy hoạch đô thị xanh, giảm phát thải ngành Xây dựng, phát triển giao thông bền vững và huy động nguồn lực đầu tư xanh. Ảnh: Tâm Vũ.

Phiên thảo luận tập trung vào định hướng chính sách Net zero của ngành Xây dựng; phát triển nguồn nhân lực; tái định hình hạ tầng trong kỷ nguyên điện hóa và số hóa, chuyển đổi giao thông xanh; vai trò của hệ sinh thái số trong thúc đẩy vận tải, xây dựng xanh.

Trong phiên toàn thể sẽ diễn ra đối thoại "Cơ chế phối hợp đa bên và liên kết quốc tế - kiến tạo động lực cho ngành Xây dựng hướng tới Net zero", với sự tham gia của của đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính; các tổ chức quốc tế và địa phương. Các bên cùng trao đổi về cơ chế phối hợp và huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh.

Bên cạnh phiên toàn thể, VGBTW 2026 còn có bốn phiên chuyên đề được tổ chức song song, đề cập những vấn đề trọng tâm của ngành Xây dựng và Giao thông.

Trong đó, chuyên đề 1, "Quy hoạch đô thị và công trình xanh: Từ cấu trúc không gian đến hiệu quả thực thi", tập trung vào quy hoạch đô thị xanh, mô hình phát triển đô thị đa trung tâm, tích hợp và thích ứng; đồng thời bàn về kết nối quy hoạch với công trình xanh, hiệu quả năng lượng và chất lượng môi trường trong nhà.

Chuyên đề 2, "Hạ tầng và giao thông xanh: Kết nối đồng bộ, thông minh và phát thải thấp" hướng tới quá trình điện hóa, số hóa hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, quản lý phương tiện phát thải thấp, xây dựng hạ tầng phục vụ giao thông thế hệ mới và ứng dụng công nghệ thúc đẩy giao thông thông minh.

Chuyên đề 3, "Chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải trong ngành Xây dựng hướng tới Net zero" đi sâu vào vấn đề năng lượng và carbon. Các nội dung thảo luận gồm giải pháp tiết kiệm năng lượng, công nghệ sơn hiệu suất cao, phụ gia khoáng thay thế clinker trong sản xuất xi măng và hệ thống thông gió thông minh.

Chuyên đề 4, "Việt Nam - điểm đến của đầu tư xanh: Kết nối nguồn lực quốc tế với các dự án xây dựng và giao thông", tập trung vào nhu cầu đầu tư cho đô thị, công trình, nhà ở, đường sắt đô thị và hạ tầng chiến lược. Những điểm nghẽn trong tiếp cận vốn, khả năng đưa nguồn lực vào dự án và cơ chế thúc đẩy đầu tư sẽ được phân tích...

Bên cạnh đó, VGBTW 2026 còn có phiên tọa đàm "Huy động nguồn lực cho phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng giao thông: từ ODA, PPP đến đầu tư tư nhân", tạo không gian kết nối cơ quan quản lý, địa phương, chủ đầu tư, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp, trao đổi về cách huy động và kết nối nguồn lực cho các dự án xanh có khả năng triển khai.

Kết nối giải pháp công nghệ với thực tiễn

Cùng với các phiên thảo luận, VGBTW 2026 tổ chức hoạt động tham quan thực địa tại Panasonic Solution Innovation Center Vietnam (SICV) và HVAC Innovation Center (HIC), thuộc khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội.

VGBTW 2026 tổ chức hoạt động tham quan thực địa tại Panasonic Solution Innovation Center Vietnam (SICV) và HVAC Innovation Center (HIC).

Các đại biểu sẽ tìm hiểu giải pháp nhà máy thông minh, dây chuyền công nghệ lắp ráp điện tử SMT, robot hàn, giải pháp điều hòa không khí và các mô hình HVAC tích hợp. Hoạt động này tạo cơ hội kết nối xu hướng công nghệ xanh với ứng dụng thực tế trong sản xuất và vận hành công trình.

Điểm nhấn xuyên suốt sự kiện là Triển lãm quốc tế Công trình xanh và Giao thông xanh 2026, dự kiến có hơn 40 gian hàng. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu sản phẩm, công nghệ và mô hình phục vụ quá trình xanh hóa ngành xây dựng và giao thông.

Các nhóm giải pháp được giới thiệu gồm vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý tòa nhà, HVAC, điện khí hóa, hạ tầng sạc, giao thông thông minh, công nghệ đô thị, giải pháp giảm carbon, tư vấn thiết kế - kỹ thuật và công nghệ phục vụ quản lý, vận hành công trình.

Tại VGBTW 2026 cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác và vinh danh các sáng kiến, đối tác xanh, hướng tới hình thành những kết nối và cam kết mới cho hệ sinh thái công trình, hạ tầng và giao thông xanh tại Việt Nam.