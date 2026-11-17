Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 có chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng,” diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó dự báo.

Tuy nhiên, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng hàng đầu thế giới với các nền kinh tế năng động và các cơ chế liên kết đa tầng nấc, như ASEAN, APEC, CPTPP, RCEP.

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của APEC 2026. Tâm điểm của tuần lễ là Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11/2026 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc./.