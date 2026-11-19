Trong đó có việc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 cho Việt Nam. Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 đã đạt được một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong 30 năm tổ chức, hội nghị công bố văn kiện kết quả dưới hình thức một sáng kiến chung.

Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 18/11, nước chủ nhà Trung Quốc đã chính thức công bố Sáng kiến Thâm Quyến của Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp khu vực tăng cường hợp tác kinh tế theo hướng mở, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm dựa trên đổi mới công nghệ, đẩy mạnh kết nối, hướng tới sự thịnh vượng chung.

Sáng kiến nhấn mạnh cam kết của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya đến năm 2040, hướng tới xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, năng động, tự cường và hòa bình. Đối với Việt Nam và các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực, sáng kiến mở ra thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực - đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số và đổi mới công nghệ. Sáng kiến đưa các cam kết của APEC từ đối thoại chính sách trở thành những dự án và cơ hội phát triển thực chất.

Robot hình người đi bộ gần địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11/2026 (Ảnh: AP)

Ngày 19/11 là ngày làm việc cuối cùng của Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Tuần lễ sẽ khép lại với Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 33 diễn ra vào buổi sáng. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một trong những trọng tâm của hội nghị là thảo luận về việc xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và hoàn thiện lộ trình hiện thực hóa mục tiêu này. Đồng thời, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ cùng thảo luận về hợp tác kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm xây dựng khuôn khổ hợp tác khu vực cho những lĩnh vực mới này.

Dự kiến hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Thâm Quyến - văn kiện chính trị quan trọng xác định định hướng và lộ trình hành động chung nhằm xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương. Và tâm điểm của hội nghị sẽ là thời khắc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 cho Việt Nam.

APEC 2027 sẽ là hành trình qua nhiều miền đất của Việt Nam, trước khi hội tụ tại Đảo Ngọc Phú Quốc trong Tuần lễ cấp cao. Đây sẽ là cơ hội để các thành viên APEC hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, cùng viết tiếp câu chuyện thành công của hợp tác và thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương.

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