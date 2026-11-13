Tuần lễ ASEAN 2026 tại Hàn Quốc: Dệt nên sự kết nối

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Hae (thứ 6 từ trái sang) chụp ảnh cùng Tổng thư ký AKC Kim Jae Shin (thứ 7 từ phải sang) cùng các Đại sứ của các nước ASEAN tại Hàn Quốc trong lễ khai mạc Tuần lễ ASEAN ngày 13/11. (Nguồn: Yonhap)

Chương trình năm nay, do Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) tổ chức, mang chủ đề Weaving Connections (tạm dịch: Dệt nên sự kết nối), gồm ba hoạt động chính: Ra mắt không gian trưng bày thường trực mới tại Không gian ASEAN Seoul, Lễ hội Ẩm thực ASEAN 2026 và Diễn đàn Thanh niên Jeonbuk - ASEAN cùng hướng tới tương lai.

Một điểm nhấn của sự kiện là triển lãm thường trực mới mang tên Gyeotda - Bức tranh di sản hiện đại tại Không gian ASEAN Seoul. “Gyeotda” trong tiếng Hàn có nghĩa là đan kết và nương tựa vào nhau.

Triển lãm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các hình thức trưng bày nhập vai và trải nghiệm đa giác quan, giới thiệu nghề thủ công, điểm đến du lịch, cảnh quan, đô thị, văn hóa và những câu chuyện kết nối quá khứ với hiện tại của các nước ASEAN.

Gian hàng Việt Nam tại Lễ hội Ẩm thực ASEAN 2026 tại Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Trong khuôn khổ Tuần lễ ASEAN 2026, lễ hội ẩm thực với chủ đề “Hương vị ASEAN: Những món ngon cần có thời gian” sẽ giới thiệu ẩm thực của cả 11 nước thành viên ASEAN. Đặc biệt, khách tham quan cũng có thể tham gia các trải nghiệm như làm bánh gạo truyền thống Hàn Quốc baram-tteok.

Tại Jeonju, Diễn đàn Thanh niên Jeonbuk-ASEAN cùng hướng tới tương lai sẽ diễn ra trong hai ngày 14-15/11, do AKC phối hợp với chính quyền tỉnh Jeonbuk và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Jeonbuk tổ chức.

Lễ hội Ẩm thực ASEAN thu hút nhiều khách tham quan. (Nguồn: Yonhap)

Khoảng 80 sinh viên ASEAN đang theo học tại các trường đại học và sau đại học ở Hàn Quốc sẽ thảo luận về khởi nghiệp của thanh niên, việc làm, chính sách thị thực theo từng địa phương và tương lai của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI.

Các đại biểu cũng sẽ tham quan Không gian ASEAN tại Jeonju, chợ Nambu và các trang trại thông minh để tìm hiểu về ngành công nghiệp, cơ hội việc làm tại địa phương.

Tổng thư ký AKC Kim Jae Shi phát biểu tại lễ khai mạc. (Nguồn: Yonhap)

Tổng thư ký AKC Kim Jae Shin cho biết, Tuần lễ ASEAN năm nay tạo cơ hội để công chúng trải nghiệm sự đa dạng của ASEAN thông qua ẩm thực, văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên. Ông bày tỏ hy vọng các hoạt động tại Seoul và Jeonju sẽ giúp ASEAN trở nên gần gũi hơn với người dân Hàn Quốc, đồng thời tăng cường hiểu biết và sự gắn kết văn hóa giữa hai bên.