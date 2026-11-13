Tuần lễ ASEAN 2026 đưa văn hóa Đông Nam Á đến Hàn Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, lãnh đạo AKC và đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm theo kiểu "ASEAN style." (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Chiều 13/11, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ ASEAN 2026” kết hợp ra mắt không gian triển lãm thường xuyên mới tại Phòng triển lãm ASEAN (Seoul ASEAN Hall), trong tòa nhà Trung tâm báo chí Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng các đại sứ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Lễ khai mạc đánh dấu sự mở đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực và kết nối thanh niên kéo dài đến hết ngày 15/11 tại Seoul và Jeonju.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Thư ký AKC Kim Jae Shin nhấn mạnh rằng kể từ khi ra đời vào năm 2019, Tuần lễ ASEAN đã trở thành một trong những chương trình tiêu biểu nhằm giới thiệu sự đa dạng văn hóa phong phú của Đông Nam Á đến với công chúng Hàn Quốc.

Tổng Thư ký AKC Kim Jae Shin phát biểu tại lễ khai trương không gian triển lãm thường xuyên ASEAN. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Đề cập đến không gian triển lãm mới mang tên “Gyeotda: Bức tranh di sản đương đại” tại Seoul ASEAN Hall, ông giải thích trong tiếng thuần Hàn, “Gyeotda” có nghĩa là sự đan xen vào nhau và nương tựa lẫn nhau - giống như những sợi chỉ riêng lẻ dệt nên một tấm vải bền chắc, phản ánh tinh thần gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Ông Kim Jae Shin bày tỏ kỳ vọng: “Thông qua sự kết hợp giữa trưng bày hiện vật và truyền thông kỹ thuật số, Gyeotda mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan vào lòng Đông Nam Á. Chúng tôi hy vọng các chương trình tại Seoul và Jeonju năm nay sẽ đưa ASEAN đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và sự gắn kết văn hóa giữa hai bên.”

Đại diện phía chính phủ nước chủ nhà, bà Chung Eui Hae, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính trị, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới AKC và các đối tác.

Bà nhận định Tuần lễ ASEAN 2026 đã hiện thực hóa tầm nhìn Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) của Tổng thống Lee Jae Myung, hướng tới mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một “Ngôi nhà thứ hai” thân thiện và gần gũi cho công dân các nước ASEAN.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, Thứ trưởng Chung Eui Hae chia sẻ: “Một cảm giác thân thuộc thực sự chỉ nảy nở khi con người cảm thấy được chào đón, khi văn hóa được thấu hiểu và tôn trọng. Hướng tới cột mốc kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm vào năm 2029, tôi tin tưởng Tuần lễ ASEAN sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ, bảo đảm rằng dấu ấn lịch sử này thuộc về người dân hai khu vực.”

Đồng quan điểm về giá trị kết nối văn hóa, Đại sứ Timor Leste tại Hàn Quốc - Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Seoul (ACS) António De Sá Benevides đánh giá cao nỗ lực bền bỉ của AKC trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Đại sứ Timor Leste khẳng định không gian Seoul ASEAN Hall được làm mới với tinh thần “Gyeotda” đã phản ánh rõ nét giá trị cốt lõi của ASEAN: 11 quốc gia thành viên tuy đa dạng về bản sắc nhưng luôn đoàn kết vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung, đồng thời đóng vai trò là nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ cùng đại sứ các nước ASEAN trải nghiệm không gian hương vị cùng âm nhạc ASEAN. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh Tuần lễ ASEAN là dịp giới thiệu bản sắc văn hóa các nước thành viên, góp phần tăng cường hiểu biết giữa người dân ASEAN và Hàn Quốc.

Theo Đại sứ, sự tham gia của các nước trong một không gian chung thể hiện tinh thần đoàn kết ASEAN trong đa dạng. Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần đưa quan hệ ASEAN-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Ngay sau nghi thức khai mạc ấn tượng với màn trình diễn đồ uống mang hương vị nhiệt đới Đông Nam Á, các đại biểu và khách tham quan đã trực tiếp trải nghiệm không gian trưng bày mới tại Phòng triển lãm ASEAN.

Khác với cách tiếp cận trưng bày tĩnh truyền thống, triển lãm “Gyeotda” ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nghệ thuật truyền thông 3D để dẫn dắt người xem khám phá Đông Nam Á qua 4 chủ đề: thủ công mỹ nghệ truyền thống, cảnh quan đô thị - thiên nhiên, hương thơm - âm thanh đặc trưng và những câu chuyện giao thoa quá khứ với hiện tại.

Song song với hoạt động triển lãm, “Lễ hội Ẩm thực ASEAN 2026” (ASEAN Food Festa) cũng chính thức mở cửa phục vụ công chúng tại quảng trường Seoul Madang phía trước tòa nhà Trung tâm báo chí Hàn Quốc.

Mang thông điệp “Hương vị ASEAN: Những điều tuyệt vời cần có thời gian,” lễ hội giới thiệu tinh hoa ẩm thực của toàn bộ 11 quốc gia thành viên như bún chả, bánh mỳ (Việt Nam), cơm Nasi Lemak (Malaysia), mỳ Laksa (Singapore) và đặc sản càphê đến từ Timor Leste, hòa quyện cùng khu vực trải nghiệm bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc.

Ngoài ra, từ ngày 14-15/11, chuỗi hoạt động của Tuần lễ ASEAN 2026 sẽ tiếp tục mở rộng tới thành phố Jeonju với “Diễn đàn Thanh niên Jeonbuk - ASEAN cùng hướng tới tương lai,” quy tụ khoảng 80 sinh viên và học viên cao học ASEAN tại Hàn Quốc cùng thảo luận về khởi nghiệp, chính sách việc làm địa phương và cơ hội phát triển trong kỷ nguyên AI./.