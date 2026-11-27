Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Argentina tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình Tuần lễ Argentina 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm quảng bá văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của Argentina, đồng thời thúc đẩy giao lưu, kết nối thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Chương trình năm nay có sự tham gia của các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, khách sạn, nhà hàng, chuyên gia rượu vang cùng đông đảo công chúng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của Argentina sẽ được giới thiệu, gồm rượu vang, phô mai, các sản phẩm từ sữa, thịt bò và cánh gà. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm điện ảnh, tango và trà maté - thức uống truyền thống gắn với đời sống văn hóa Argentina.

Gian hàng Argentina tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. Ảnh: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động giới thiệu điện ảnh Argentina trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII). Ba tác phẩm được lựa chọn trình chiếu gồm “A price we have to pay” (Cái giá phải trả), “The Message” (Thông điệp) và “The Currents” (Những dòng chảy). Hai bộ phim đầu được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, bộ phim còn lại trình chiếu tại rạp Beta, số 360 Giải Phóng.

Tham dự họp báo trực tuyến từ Argentina, đạo diễn Ricardo Preve, người thực hiện bộ phim tài liệu “A price we have to pay” nhấn mạnh, điện ảnh là ngôn ngữ nghệ thuật chung, có khả năng kết nối người dân ở những quốc gia cách xa nhau về địa lý.

Chia sẻ về quá trình hợp tác với các đồng nghiệp Việt Nam, ông bày tỏ sự xúc động và khâm phục trước hành trình hồi sinh, phát triển của Việt Nam sau những cuộc chiến tranh trong thế kỷ XX. Theo ông, đó là minh chứng cho ý chí kiên cường và tinh thần lao động bền bỉ của người dân Việt Nam.

Cùng với điện ảnh, ẩm thực và rượu vang là những nội dung trọng tâm của tuần lễ. Nếu rượu vang Argentina, đặc biệt là dòng vang từ giống nho Malbec đã khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam thì phô mai và các sản phẩm từ sữa vẫn còn tương đối mới mẻ. Với truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất sữa, Argentina kỳ vọng các sản phẩm này sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam.

Tuần lễ Argentina 2026 - sự kiện được tổ chức lần thứ 10 tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam

Thông qua sự đồng hành của 16 nhà tài trợ, Ban tổ chức dự kiến giới thiệu khoảng 15 nhãn rượu vang cùng nhiều loại phô mai và sản phẩm từ sữa của 10 nhà sản xuất Argentina.

Đáng chú ý, ngày 9/12, chương trình “Ngày thịt bò và rượu vang Argentina” sẽ diễn ra tại nhà hàng Los Fuegos, với hơn 200 khách mời và sự đồng hành của 9 nhà tài trợ. Khách tham dự có cơ hội thưởng thức các phần thịt bò Argentina từ phân khúc cao cấp đến phổ thông, sản phẩm cánh gà cùng những dòng rượu vang đặc trưng của quốc gia này.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam Alexis Damián Elías Am cho biết, thông qua các hoạt động giới thiệu sản phẩm và gặp gỡ, phía Argentina mong muốn doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng hợp tác thương mại. Ông đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng, còn nhiều tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai nước.

Trải nghiệm tinh hoa rượu vang và ẩm thực bản địa - nhịp cầu văn hóa gần gũi kết nối công chúng Việt Nam với đất nước Argentina. Ảnh: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam

Khép lại chuỗi hoạt động, ngày 11/12, nhân Ngày Tango quốc gia Argentina, đêm nhạc và khiêu vũ tango - milonga sẽ diễn ra tại Công viên Sân Chơi, thuộc Quảng trường phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Chương trình có sự phối hợp của UBND thành phố Hà Nội và UBND phường Tây Hồ, mở cửa phục vụ công chúng.

Tại đây, người tham dự được trải nghiệm trà yerba maté nhập khẩu từ Argentina, tìm hiểu tập quán uống trà chung giữa bạn bè như biểu tượng của lòng hiếu khách và thưởng thức vang đỏ Argentina trong không gian ngoài trời.

Thông qua sự kết hợp giữa ẩm thực, điện ảnh và nghệ thuật trình diễn, Tuần lễ Argentina 2026 góp phần đưa văn hóa Nam Mỹ đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai quốc gia.