Theo Đại sứ quán Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, Tuần lễ Argentina 2026 lần thứ 10 sẽ giới thiệu tới công chúng những sản phẩm đặc trưng như thịt bò, phô mai, rượu vang và trà maté. Điện ảnh cũng là điểm nhấn với ba bộ phim được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII).

Một sự kiện ẩm thực trong chương trình Tuần lễ Argentina 2025. Ảnh: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam

Đáng chú ý là phim tài liệu hợp tác Argentina - Việt Nam “A Price We Have to Pay” (tạm dịch: Cái giá phải trả), do đạo diễn Ricardo Preve thực hiện, kể về sự mất tích của nhà báo Argentina Ignacio Ezcurra tại Sài Gòn tháng 5-1968. Hai tác phẩm khác là “The Message”, từng giành giải Gấu Bạc tại Liên hoan Phim Quốc tế Berlin năm 2025 và “The Currents”, phim hợp tác giữa Argentina và Thụy Sĩ.

Chia sẻ tại buổi họp báo về chương trình ngày 27-11, đạo diễn Ricardo Preve cho rằng điện ảnh có thể kết nối những quốc gia cách xa nhau về địa lý; đồng thời gửi gắm thông điệp về giá trị hòa bình và giải quyết bất đồng bằng con đường ngoại giao.

Đạo diễn cũng bày tỏ ấn tượng trước tinh thần làm việc, sự kiên trì của người Việt Nam và mong muốn trở lại để thực hiện những dự án điện ảnh mới.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, chương trình có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, nổi bật là “Ngày hội tango với maté và rượu vang” diễn ra tối 11-12 tại Sân Chơi Park, phường Tây Hồ.

Ông Alexis Damian Elias Am, Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam, phát biểu tại họp báo ngày 27-11. Ảnh: PV

Chương trình là sự kiện khiêu vũ ngoài trời có nhạc sống, vũ công tango và ẩm thực truyền thống Argentina. Khách tham dự còn được thưởng thức trà yerba maté, tìm hiểu nét văn hóa uống trà chung thể hiện lòng hiếu khách và trải nghiệm rượu vang đỏ Argentina.

Theo ông Alexis Damian Elias Am, Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực có thể mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại. Sự quan tâm của công chúng đối với nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm có thể thúc đẩy nhu cầu trao đổi thương mại giữa hai nước.

Ông cho biết chất lượng là giá trị cốt lõi Argentina muốn giới thiệu, từ thịt bò, rượu vang đến phô mai và sản phẩm sữa. Hai nước cần hướng tới một thỏa thuận thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.

Đại biện lâm thời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Argentina còn được vun đắp từ sự kết nối giữa người dân. Năm 2027, hai nước kỷ niệm 30 năm Argentina mở Đại sứ quán tại Việt Nam. Đại sứ quán đang lên kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động văn hóa và thương mại trong dịp này.