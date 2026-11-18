Sự kiện do Đại sứ quán Italia tại Hà Nội tổ chức, trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Italia trên Thế giới - sáng kiến thường niên được Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia khởi xướng từ năm 2016, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, truyền thống và những đóng góp của ẩm thực Italia đối với dinh dưỡng, sức khỏe và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Ẩm thực Italia: Di sản UNESCO - Tinh hoa từ những miền đất và chuỗi giá trị xuất sắc”, tuần lễ năm nay tập trung làm nổi bật vai trò của các vùng miền trong việc hình thành bản sắc ẩm thực Italia, qua đó phản ánh mối liên kết giữa cộng đồng, truyền thống và các sản phẩm địa phương.

Workshop “Từ hạt lúa mì đến lò nướng - Nghệ thuật làm bánh mì Italia” (Tuần lễ Ẩm thực Ý 2025). Ảnh: BTC

Tại Hà Nội, chương trình hướng tới giới thiệu mô hình nông nghiệp và thực phẩm Italia như một di sản kết tinh tri thức, kinh nghiệm và bản sắc vùng miền. Các hoạt động cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa ẩm thực với phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh quảng bá văn hóa ẩm thực, tuần lễ còn tạo không gian trao đổi chuyên môn về chuỗi cung ứng nông sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mở đầu chuỗi hoạt động là sự kiện “Ciao Italia - Hương vị tinh hoa”, quảng bá các sản phẩm nông sản và thực phẩm Italia tại siêu thị GO! Thăng Long (222 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội), diễn ra từ 17h ngày 17/11.

Ngày 18/11, tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hội thảo “Dầu oliu nguyên chất Italia: Từ truyền thống đến trải nghiệm” sẽ giới thiệu lịch sử, đặc tính dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của dầu oliu Italia.

Tiếp đó, ngày 26/11, hội thảo “An toàn thực phẩm: Khuôn khổ và triển vọng tại Italia và Liên minh châu Âu. Những tác động đối với Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu khác” sẽ tập trung trao đổi về hệ thống kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và các quy định pháp lý của châu Âu, Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Nghệ thuật Aperitivo của người Ý ( Tuần lễ Ẩm thực Ý 2025). Ảnh: BTC

Lễ hội rượu vang Italia 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức bởi ICHAM tại Casa Italia Hà Nội. Ảnh: BTC

Ngày 27/11, hội thảo “Bảo vệ nguồn gốc, thúc đẩy tăng trưởng: Đối thoại song phương về chất lượng sản phẩm và thực thi quyền sở hữu trí tuệ” sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Trong khuôn khổ sự kiện dự kiến diễn ra lễ ký kết Kế hoạch công tác song phương giữa Tổng cục Thanh tra Trung ương về Bảo vệ chất lượng và Chống gian lận (ICQRF) của Italia và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Khép lại chương trình là “Lễ hội rượu vang Italia 2026”, do Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM) tổ chức tại Casa Italia từ 10h đến 22h ngày 28/11, mang đến cơ hội khám phá và thưởng thức các dòng rượu vang đặc trưng của Italia.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Tuần lễ Ẩm thực Italia lần thứ 11 không chỉ góp phần quảng bá văn hóa và sản phẩm đặc trưng của Italia tại Việt Nam mà còn thúc đẩy kết nối thương mại, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và bảo hộ sở hữu trí tuệ.