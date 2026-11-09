Tuần lễ AI 2026 tại Israel tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo và những thách thức an ninh

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/11, AI Week 2026 là hội nghị quốc tế thường niên được tổ chức từ năm 2019, tập trung giới thiệu những nghiên cứu tiên tiến và ứng dụng các hệ thống thông minh. Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu liên ngành về an ninh mạng Blavatnik, Trung tâm AI và Khoa học dữ liệu Đại học Tel Aviv (TAD) và Hội thảo Yuval Ne’eman về Khoa học, Công nghệ và An ninh phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, hội nghị hướng tới tạo diễn đàn kết nối giữa giới nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức an ninh, qua đó thúc đẩy trao đổi về những đột phá công nghệ, các trường hợp ứng dụng thực tế và khả năng hợp tác trong lĩnh vực AI.

Chương trình hội nghị bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng AI, trong đó có khoa học tự nhiên, các hệ thống AI tác nhân (AI agents), an ninh mạng, hạ tầng công nghệ, AI vật lý, thuật toán và sáng tạo trong thời đại AI.

Một trong những nội dung trọng tâm là sự phát triển của AI tác nhân – các hệ thống có khả năng thực hiện nhiệm vụ, phối hợp nhiều quy trình và hỗ trợ hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Các chuyên gia sẽ thảo luận về khả năng ứng dụng AI tác nhân trong hoạt động kinh doanh, những thay đổi đối với mô hình tổ chức và vai trò của con người khi ngày càng nhiều công việc được tự động hóa.

Hội nghị cũng dành sự quan tâm đáng kể cho an ninh mạng trong thời đại AI. Các phiên thảo luận dự kiến đề cập những phương thức tấn công mới nhằm vào hệ thống AI, nguy cơ khai thác lỗ hổng trong các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), kỹ thuật vượt qua cơ chế bảo vệ và những giải pháp tăng cường an toàn cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực AI vật lý, các nhà nghiên cứu sẽ trình bày những tiến bộ về khả năng cảm nhận xúc giác, tương tác với môi trường và điều khiển các hệ thống vật lý. Một số nội dung tập trung vào ứng dụng AI trong robot, cũng như khả năng phối hợp giữa nhiều tác nhân AI nhằm hỗ trợ các hệ thống năng lượng trong tương lai.

Đáng chú ý, chương trình ngày 11/11 sẽ tập trung vào quản trị AI và xã hội, đề cập các vấn đề chính sách, đạo đức, giáo dục và những tác động mang tính cấu trúc khi AI ngày càng được tích hợp vào các lĩnh vực của đời sống hiện đại. Hội nghị cũng có phiên thảo luận về AI và y tế, tập trung vào những ứng dụng thực tế có khả năng cải thiện kết quả điều trị và thúc đẩy công nghệ sinh học.

Một chủ đề khác là AI chủ quyền (Sovereign AI), xem xét khả năng các quốc gia phát triển năng lực AI dựa trên những yếu tố như nguồn vốn, năng lực tính toán, năng lượng, nhân lực và dữ liệu. Các chuyên gia sẽ phân tích những cơ hội, rủi ro và thách thức trong việc bảo đảm năng lực công nghệ quốc gia mà không dẫn đến tình trạng cô lập.

AI Week 2026 diễn ra tại Đại học Tel Aviv, cơ sở giáo dục đại học lớn và toàn diện hàng đầu Israel, với hơn 30.000 sinh viên và các hoạt động nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực. Thông qua hội nghị, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy hợp tác liên ngành, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn, đồng thời góp phần định hình các hướng phát triển AI trong thời gian tới.