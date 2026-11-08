Tuần làm việc thứ năm của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Cụ thể, trong tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường...

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Quốc hội thảo luận về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch...

Điểm nhấn trong tuần làm việc là Quốc hội sẽ dành cả ngày 12-11 để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XVI. Hai lĩnh vực được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm: Tài chính và khoa học-công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn. Lãnh đạo một số bộ, ngành sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những nội dung liên quan. Trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.