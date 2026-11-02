Tuần làm việc thứ ba, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Quốc hội cũng nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035; dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

*Trước đó, ngày 30-10, tại kỳ họp thứ hai, thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung phân tích và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như: Đánh giá về tình hình và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; công nghệ sinh học tổng hợp trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chính sách về văn hóa, giáo dục đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo; việc thực hiện các mục tiêu đề ra; khai thác không gian phát triển và liên kết vùng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về kinh tế;

Đẩy nhanh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng logistics, tăng cường vai trò đối ngoại kinh tế, đẩy mạnh ngoại giao công nghệ, ngoại giao kinh tế và cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch; thực hiện phân cấp, phân quyền theo lộ trình phù hợp với năng lực thực thi của cấp tỉnh, cấp xã; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; xây dựng chế độ tiền lương đối với viên chức cấp xã; bảo đảm điều kiện chuyển đổi số ở cấp cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao vai trò của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu...