Tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia...

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 17-10.

Điểm nhấn của tuần làm việc là ngày 31-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: (1) Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; (2) Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027; (3) Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; (4) Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án Đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.