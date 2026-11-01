Tuần làm việc thứ 3 của Quốc hội: thảo luận nhiều dự án luật về an ninh, trật tự

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, từ ngày 2 đến 7/11, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý nhà nước và chuyển đổi số. Đáng chú ý, các dự án Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cùng nhiều dự án luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công an sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường.

Theo đó, sáng 4/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu và Luật Định danh và xác thực điện tử, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu.

Chiều cùng ngày, Quốc hội dành toàn bộ thời gian thảo luận tại hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của tuần làm việc, với nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm hành chính và bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội.

Dự kiến, sáng 5/11, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự họp.

Tiếp đó, từ 10 giờ đến 11 giờ 30 cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình.

Như vậy, trong hai ngày 4 và 5/11, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận nhiều dự án luật quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an, đồng thời xem xét chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bên cạnh các nội dung trên, tuần làm việc thứ 3 còn có nhiều nội dung lập pháp quan trọng khác. Quốc hội sẽ thảo luận các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đáng chú ý, Quốc hội cũng thảo luận dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Trong ngày làm việc cuối tuần, sáng 7/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).