Tuấn Hải, Tiến Linh thi đấu khởi sắc, HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn

Tiến Linh dần lấy lại phong độ ở V-League.

Tuấn Hải lấy lại phong độ

Sự khởi sắc của Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Tiến Linh trong màu áo CLB đang mang đến những tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Khi hàng công đối mặt với bài toán nhân sự do chấn thương của một số trụ cột, phong độ trở lại của những tiền đạo giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn trước thềm Asian Cup 2027.

Ngày 17/10, Phạm Tuấn Hải góp công vào chiến thắng 2-0 của Thép Xanh Nam Định trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng 4 V-League 2026-2027. Thi đấu năng nổ và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương, tiền đạo sinh năm 1998 khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 85.

Màn trình diễn cho thấy những dấu hiệu tích cực của Tuấn Hải sau khi chuyển đến khoác áo đội bóng thành Nam. Việc được trao nhiều cơ hội ra sân cũng giúp chân sút này có điều kiện cải thiện cảm giác bóng, duy trì nhịp độ thi đấu và từng bước tìm lại phong độ tốt nhất.

Trước đó, quãng thời gian ít được thi đấu tại CLB Hà Nội đã ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội cạnh tranh vị trí của Tuấn Hải ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu quyết liệt cùng kinh nghiệm tích lũy qua các giải đấu quốc tế, đặc biệt là ASEAN Cup 2024, tiền đạo này hoàn toàn có thể trở thành phương án đáng cân nhắc trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Tiến Linh khởi sắc, hàng công Việt Nam có thêm lựa chọn

Không chỉ Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh cũng đang cho thấy những tín hiệu lạc quan trong màu áo CLB Công an TPHCM. Chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2022 đã ghi 2 bàn vào lưới CLB Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, qua đó duy trì hy vọng trở lại với phong độ săn bàn ổn định.

Sự tăng cường lực lượng của CLB Công an TPHCM giúp Tiến Linh có thêm sự hỗ trợ từ các đồng đội, tạo điều kiện thuận lợi để anh phát huy khả năng chọn vị trí và dứt điểm. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng bản năng ghi bàn đã được khẳng định, Tiến Linh vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh Tuấn Hải và Tiến Linh, Hoàng Đức cũng liên tục ghi bàn tại V-League, mang đến thêm những tín hiệu tích cực về khả năng đóng góp của các cầu thủ nội. Sự khởi sắc này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh một số nhân tố tấn công như Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đang gặp vấn đề về chấn thương, khiến khả năng góp mặt ở đợt FIFA Days tháng 11 vẫn còn bỏ ngỏ.