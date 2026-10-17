Tuấn Hải ghi bàn đầu tiên cho Nam Định

Phạm Tuấn Hải ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Chiều 17/10, Thép Xanh Nam Định làm khách trên sân Thanh Hóa ở trận đấu sớm nhất vòng 4 V.League 2026/27. Đội bóng thành Nam cần chiến thắng sau hai vòng chỉ giành 1 điểm, trong khi chủ nhà vừa đánh bại Hải Phòng 2-1 ngay tại Lạch Tray.

Vắng Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục bố trí Phạm Tuấn Hải trên hàng công.

Trong hiệp một, Lâm Ti Phông và Romulo có những cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể giúp đội khách mở tỷ số. Thanh Hóa cũng tạo ra một số tình huống đáp trả, song không tận dụng thành công.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở thời gian bù giờ hiệp một. Từ quả tạt bên cánh phải của Trần Ngọc Sơn, Damoth Thongkhamsavath đánh đầu phản lưới trong tình huống tranh chấp với Lâm Ti Phông, giúp Nam Định dẫn 1-0.

Sau giờ nghỉ, đội khách chủ động giảm nhịp độ, chờ cơ hội phản công. Thanh Hóa tìm cách gỡ hòa nhưng không thể đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Phút 75, anh cản phá cú đánh đầu nguy hiểm, bảo toàn lợi thế cho Nam Định.

Phút 81, Lý Công Hoàng Anh thoát xuống rồi căng ngang, nhưng Tuấn Hải đệm bóng dội xà ngang ở cự ly gần. Năm phút sau, hậu vệ Tyler Crawford vượt qua cầu thủ Thanh Hóa bên trái vùng cấm rồi căng ngang cho Tuấn Hải đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Tuấn Hải kể từ khi chuyển từ CLB Hà Nội sang khoác áo Thép Xanh Nam Định

Ở trận đấu cùng ngày trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng thua Hải Phòng 1-5 dù mở tỷ số trước nhờ pha lập công của cầu thủ Việt kiều Bryan Ly ở phút 18.

Việt kiều Bryan Ly ghi bàn thứ hai tại V.League mùa này. Ảnh: SHB Da Nang Football Club.

Sau bàn thua, đội khách ghi liền ba bàn ở các phút 25, 30 và 41, đều do công của Joel Tagueu, để dẫn ngược 3-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Milan Makaric lập cú đúp ở các phút 77 và 90+3, ấn định chiến thắng 5-1 cho Hải Phòng.

Ở một diễn biến khác, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa Sông Lam Nghệ An 2-2 trong trận derby Nghệ Tĩnh.

Đội khách sớm vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ các pha lập công của Nguyễn Quang Vinh ở phút 36 và Luiz Guilherme Vieira da Silva ở phút 40. Bùi Duy Thường rút ngắn tỷ số cho Hà Tĩnh ở phút 45, trước khi Daniel Floro da Silva ghi bàn gỡ hòa ở phút 48. Hai đội không ghi thêm bàn trong thời gian còn lại.

Sau lượt đấu ngày 17/10, Nam Định vươn lên thứ tư với 7 điểm. SLNA đứng thứ hai, kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Chỉ giành một chiến thắng sau bốn vòng, Đà Nẵng đứng áp chót với 3 điểm, xếp trên CLB Đồng Nai, đội chưa có điểm nào sau ba trận.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận tối 17/10. Đồ họa: VPF.