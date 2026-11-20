Ngày hội là dịp để nhân dân các dân tộc Tuần Giáo vun đắp tình đoàn kết, lan tỏa bản sắc văn hóa

Dự lễ khai mạc có ông Đinh Bảo Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các cơ quan, đơn vị, thôn, bản và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Nổi bật là các phần thi dân ca, dân vũ, dân nhạc với sự tham gia của các đội đến từ các thôn, bản.

Các tiết mục dân ca, dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tại ngày hội

Những tiết mục biểu diễn góp phần tái hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đồng thời lan tỏa các làn điệu dân ca, điệu múa và âm hưởng nhạc cụ truyền thống.

Các môn thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, bắn nỏ, ném còn thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ. Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, các hoạt động còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Các tiết mục dân ca, dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tại ngày hội

Không gian văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc

Điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, tập trung vào văn hóa dân tộc Thái và Mông.

Trang phục, nhạc cụ, hình ảnh, hiện vật, nghề thủ công, phong tục tập quán cùng những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được giới thiệu sinh động, giúp người dân và du khách hiểu thêm về đời sống, phong tục và bản sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Thông qua hoạt động trưng bày, những nét đẹp văn hóa được tái hiện và lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống và trao truyền cho thế hệ mai sau.

Không gian trưng bày giới thiệu nghề truyền thống

Cùng với đó, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và Hội thi “Hương sắc ẩm thực Tuần Giáo” mang đến nhiều món ăn truyền thống, đặc sản địa phương.

Đây là dịp tôn vinh nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, đồng thời quảng bá sản phẩm, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, góp phần kết nối các giá trị văn hóa với phát triển du lịch.

Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, tăng cường sự gắn bó, đồng thuận trong cộng đồng, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, sôi nổi, gắn kết cộng đồng

Thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách tham gia, cổ vũ, ngày hội đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Tuần Giáo, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở, gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch địa phương.