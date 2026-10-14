Tuần Giáo thu hút đầu tư, kiến tạo phát triển

Người dân bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo chăm sóc cây mắc ca.

Sau sáp nhập, xã Tuần Giáo có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai cùng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Tuần Giáo tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã; năm 2025, kinh tế - xã hội của Tuần Giáo có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,83%.

Ông Quàng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tuần Giáo cho biết: Với quan điểm “chủ động đồng hành” cùng nhà đầu tư, xã Tuần Giáo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và thông thoáng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong đó, xã chú trọng xây dựng, thực hiện và công khai quy hoạch; chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, mặt bằng, thủ tục hành chính; đồng thời chuẩn bị sẵn quỹ đất, danh mục và quỹ dự án để kêu gọi đầu tư. Từ tư duy “có quy hoạch” chuyển sang “có dự án cụ thể”, địa phương ưu tiên thu hút các dự án có tính lan tỏa, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông sản như cà phê, mắc ca, sản xuất công nghiệp, chăn nuôi tập trung, thương mại, dịch vụ và du lịch. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn và sớm triển khai dự án trên địa bàn.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã cấp phép thành lập mới 1 hợp tác xã và 197 hộ kinh doanh, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho 185 hộ. Theo kế hoạch, những tháng cuối năm 2026, xã Tuần Giáo tổ chức đấu giá quyền thuê đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng nhà máy chế biến cà phê. Địa phương dần hoàn thiện quy hoạch chi tiết đối với một số khu đất tại bản Nong Liếng, tạo quỹ đất sẵn sàng, thuận lợi để thu hút và đón các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án.

Xã Tuần Giáo chú trọng tăng cường gặp gỡ, đối thoại và hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thông qua hội nghị, buổi làm việc, địa phương thường xuyên lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vốn, lao động, thị trường và thủ tục hành chính để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hoặc tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Đồng thời, xã khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Mường Quài tập trung phát triển mô hình nuôi gà ta thả đồi, lợn đen, cá… theo hướng an toàn, hữu cơ, tận dụng lợi thế thổ nhưỡng địa phương, từng bước xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Nhờ vậy, đời sống xã viên ngày càng phát triển, thu nhập nâng lên, nhiều hộ có kinh tế khá giả.

Chị Tòng Thị Hà, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Mường Quài chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hợp tác xã có thêm điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận chính sách hỗ trợ và từng bước hoàn thiện mô hình. Đặc biệt, địa phương thường xuyên hướng dẫn, đồng hành trong quá trình tháo gỡ khó khăn, kết nối thị trường, giúp Hợp tác xã mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững”.

Theo ông Quàng Văn Cương, thời gian tới, xã tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và vận động nguồn lực Trung ương, tỉnh cho đầu tư hạ tầng. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng việc xây dựng trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, video giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi và danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Chủ động tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh; tăng cường kết nối, thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng, qua đó mở rộng cơ hội thu hút các dự án có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Với quyết tâm chính trị cao, định hướng phát triển rõ ràng và sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, Tuần Giáo từng bước tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, khơi thông và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Thu hút đầu tư kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, qua đó xây dựng nền tảng vững chắc để Tuần Giáo phát triển nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của tỉnh.