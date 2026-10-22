Tuần Giáo hướng tới không gian sống văn minh, sạch đẹp

Đợt cao điểm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan, xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp tại xã Tuần Giáo

Đợt cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn xã, tập trung tại các tuyến đường, khu vực có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các địa bàn trọng điểm gồm khu vực Quốc lộ 279, Quốc lộ 6, chợ trung tâm xã, ngã ba bản Minh Thắng và những vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, UBND xã Tuần Giáo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tháo dỡ, di chuyển vật dụng, mái che, biển quảng cáo và công trình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Các lực lượng chức năng tổ chức rà soát, xác định phạm vi hành lang an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Công an xã Tuần Giáo nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng không gian sống văn minh, sạch đẹp

Các hành vi tập trung xử lý gồm sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng trái quy định; dựng lều quán, mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo không đúng quy định; xây dựng bục, bệ, bậc lên xuống trái phép; đặt chậu cây, đồ đạc gây cản trở giao thông và dừng, đỗ phương tiện sai quy định.

Xã cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở đất, đá, vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường, chở hàng không che chắn theo quy định và những hành vi gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Việc xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và sử dụng đúng mục đích không gian công cộng.

Lực lượng công an xã Tuần Giáo tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông

Việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm lối đi an toàn cho người đi bộ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại, kinh doanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan khu dân cư. Đường thông thoáng, vỉa hè được sử dụng đúng mục đích sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian sống, tạo diện mạo khang trang cho địa phương.

Để duy trì hiệu quả sau đợt cao điểm, UBND xã Tuần Giáo đề nghị cán bộ, đảng viên, các hộ kinh doanh và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không tập kết vật liệu gây cản trở giao thông và chủ động giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì trật tự, kỷ cương. Đây cũng là cơ sở để Tuần Giáo từng bước xây dựng không gian sống văn minh, an toàn, thông thoáng và sạch đẹp.