Tuần Giáo củng cố đội ngũ Trưởng thôn, bản, phát huy sức mạnh cộng đồng
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, ngày 8.11, Nhân dân 28 thôn, bản trên địa bàn xã Tuần Giáo ( tỉnh Điện Biên) đồng loạt tham gia bầu cử Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ mà còn thể hiện sự đồng thuận, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.
Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, UBND xã Tuần Giáo đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Công tác tuyên truyền được triển khai từ sớm, giúp người dân nắm rõ thời gian, địa điểm và ý nghĩa của việc lựa chọn Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ mới.
Tại các điểm bầu cử, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Tuần Giáo cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã đến động viên, chung vui với Nhân dân. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần khích lệ tinh thần người dân, đồng thời thể hiện sự chú trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
Theo thông tin từ địa phương, 100% cử tri tham dự nhất trí với các nội dung được triển khai và tham gia bầu Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến hết ngày 8.11, cả 28/28 thôn, bản trên địa bàn xã Tuần Giáo đã hoàn thành việc bầu cử, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân trong việc lựa chọn, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
Trưởng thôn, bản là người trực tiếp gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và phản ánh kịp thời những vấn đề từ cơ sở đến cấp ủy, chính quyền.
Đồng thời, đây cũng là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết các công việc chung và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Vì vậy, việc lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm có ý nghĩa thiết thực đối với hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư.
Việc tổ chức bầu cử tại các thôn, bản trên địa bàn xã Tuần Giáo góp phần phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng chính quyền, tổ chức các hoạt động tại cộng đồng.
Trên cơ sở đó, các khu dân cư có thêm điều kiện củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo đảm an ninh trật tự.
Thông qua việc kiện toàn đội ngũ Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ mới, xã Tuần Giáo hướng tới xây dựng lực lượng cán bộ cơ sở năng động, trách nhiệm, sâu sát địa bàn, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng.
Đây cũng là nhân tố quan trọng để tập hợp, vận động Nhân dân các dân tộc Tuần Giáo phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/tuan-giao-cung-co-doi-ngu-truong-thon-ban-phat-huy-suc-manh-cong-dong.html