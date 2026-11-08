Tuần Giáo củng cố đội ngũ Trưởng thôn, bản, phát huy sức mạnh cộng đồng

Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi tại các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã Tuần Giáo

Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, UBND xã Tuần Giáo đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức. Công tác tuyên truyền được triển khai từ sớm, giúp người dân nắm rõ thời gian, địa điểm và ý nghĩa của việc lựa chọn Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ mới.

Tại các điểm bầu cử, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Tuần Giáo cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã đến động viên, chung vui với Nhân dân. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần khích lệ tinh thần người dân, đồng thời thể hiện sự chú trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Theo thông tin từ địa phương, 100% cử tri tham dự nhất trí với các nội dung được triển khai và tham gia bầu Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư

Đến hết ngày 8.11, cả 28/28 thôn, bản trên địa bàn xã Tuần Giáo đã hoàn thành việc bầu cử, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân trong việc lựa chọn, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuần Giáo Đinh Bảo Dũng chúc mừng Trưởng bản Minh Thắng nhiệm kỳ 2026-2031

Trưởng thôn, bản là người trực tiếp gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và phản ánh kịp thời những vấn đề từ cơ sở đến cấp ủy, chính quyền.

Đồng thời, đây cũng là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết các công việc chung và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Vì vậy, việc lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm có ý nghĩa thiết thực đối với hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND xã Tuần Giáo Quàng Văn Cương chúc mừng Trưởng bản Khá nhiệm kỳ 2026-2031

Việc tổ chức bầu cử tại các thôn, bản trên địa bàn xã Tuần Giáo góp phần phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng chính quyền, tổ chức các hoạt động tại cộng đồng.

Trên cơ sở đó, các khu dân cư có thêm điều kiện củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo đảm an ninh trật tự.

Cấp ủy, chính quyền xã Tuần Giáo chúc mừng các Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi hoàn thành công tác bầu cử

Thông qua việc kiện toàn đội ngũ Trưởng thôn, bản nhiệm kỳ mới, xã Tuần Giáo hướng tới xây dựng lực lượng cán bộ cơ sở năng động, trách nhiệm, sâu sát địa bàn, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng.

Đây cũng là nhân tố quan trọng để tập hợp, vận động Nhân dân các dân tộc Tuần Giáo phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.