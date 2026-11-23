Chỉ số MXV-Index trong tuần giảm 5,84%, xuống còn 2.537 điểm. Nguồn: MXV

Giá bạc giảm sâu trước làn sóng bán tháo

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index trong tuần giảm 5,84%, xuống còn 2.537 điểm khi toàn bộ bốn nhóm hàng hóa khép lại tuần qua trong sắc đỏ.

Nổi bật nhất là nhóm kim loại, với giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 16,39%, xuống 41,07 USD/ounce, mức thấp nhất trong 14 tháng và là tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2 năm nay.

Động lực chính khiến bạc lao dốc đến từ sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu lạm phát tiếp tục ở mức cao cùng quan điểm cứng rắn của Fed đã làm gia tăng khả năng cơ quan này tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Kỳ vọng đó kéo chỉ số USD Index (DXY) lên 103,73 điểm - mức cao nhất trong 19 tháng, trong khi lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,86%, mức cao nhất trong 24 năm. Môi trường lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như kim loại quý, tạo sức ép trực tiếp lên giá bạc.

Ở góc độ khác, đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng khiến áp lực bán trên thị trường kim loại quý gia tăng. Trong tuần, chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 10%, S&P 500 mất 8,6%, còn cổ phiếu Nvidia giảm hơn 14%. Trước biến động này, nhiều quỹ đầu tư buộc phải bán bớt vàng và bạc để đáp ứng yêu cầu ký quỹ và giảm đòn bẩy tài chính. Với đặc tính vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp, bạc chịu áp lực rút vốn mạnh hơn vàng.

Triển vọng tiêu thụ công nghiệp suy yếu cũng góp phần kéo giá bạc đi xuống. Theo báo cáo giữa kỳ của Viện Bạc Thế giới, việc giá bạc từng vượt 120 USD/ounce hồi đầu năm đã thúc đẩy các nhà sản xuất pin mặt trời, đặc biệt tại Trung Quốc, giảm hàm lượng bạc và chuyển sang sử dụng đồng. Vì vậy, nhu cầu bạc trong lĩnh vực quang điện năm 2026 được dự báo giảm 19-21%, kéo tổng nhu cầu công nghiệp toàn cầu giảm khoảng 3%.

Dù vậy, bức tranh dài hạn vẫn có những yếu tố hỗ trợ. Thị trường bạc toàn cầu được dự báo tiếp tục thiếu hụt nguồn cung năm thứ sáu liên tiếp với mức thiếu khoảng 35 triệu ounce. Bên cạnh đó, gánh nặng nợ công ngày càng lớn tại nhiều nền kinh tế khiến khả năng duy trì mặt bằng lãi suất thực cao trong thời gian dài trở nên khó khăn. Khi lãi suất thực giảm, sức hấp dẫn của các kim loại quý như bạc và vàng có thể được cải thiện trở lại.

Tuần qua, giá cà phê và bạc giảm mạnh khiến thị trường "rực" sắc đỏ. Ảnh: MXV

Nguồn cung tăng, giá Robusta lao dốc

Bên cạnh kim loại, thị trường cà phê cũng ghi nhận tuần giao dịch nhiều biến động. Giá Arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 1,83%, xuống 5.919,4 USD/tấn, trong khi Robusta kỳ hạn tháng 1 giảm tới 9,86%, còn 2.881 USD/tấn - mức thấp nhất trong gần ba năm.

Đối với Arabica, áp lực chủ yếu đến từ đồng Real Brazil suy yếu và kỳ vọng nguồn cung cải thiện. Đồng Real giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng đã khuyến khích các nhà sản xuất Brazil đẩy mạnh bán hàng và xuất khẩu.

Cùng với đó, lượng cà phê đưa đến các kho của ICE chờ kiểm định tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm, làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung đủ điều kiện giao nhận sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Tuy nhiên, lượng hàng đưa vào kho chưa đồng nghĩa toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn giao dịch. Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE vẫn ở vùng thấp nhất trong 27 năm. Đáng chú ý, tỷ lệ cà phê Brazil không đạt tiêu chuẩn kiểm định có xu hướng gia tăng, phản ánh chất lượng nguồn cung vẫn là rào cản đối với việc bổ sung tồn kho thực tế. Điều này phần nào giúp hạn chế đà giảm của giá Arabica trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Robusta chịu sức ép lớn hơn khi triển vọng nguồn cung từ Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng niên vụ 2026-2027 có thể đạt 36,67 triệu bao, cao hơn 12,8% so với dự báo trước đó của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Với vị thế là quốc gia cung cấp khoảng 18% sản lượng cà phê toàn cầu và chiếm tới 90-95% sản lượng Robusta trong nước, việc sản lượng được điều chỉnh tăng đã tác động mạnh đến kỳ vọng của thị trường.

Áp lực nguồn cung càng gia tăng khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12. Cùng với đó, xuất khẩu cà phê tiếp tục tăng mạnh, đạt 114.000 tấn trong tháng 10, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng đạt 1,57 triệu tấn, tăng 18,8%.

Sau giai đoạn giá cao khuyến khích nông dân mở rộng diện tích và tăng đầu tư chăm sóc, triển vọng nguồn cung dồi dào đang tạo sức ép đáng kể lên giá Robusta.

Diễn biến trên thị trường kỳ hạn cũng phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) cho thấy các quỹ đầu cơ tiếp tục gia tăng vị thế bán, nâng tổng vị thế bán lên 42.022 hợp đồng và vị thế bán ròng lên 21.164 hợp đồng - mức cao nhất trong gần 4 năm. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược vào xu hướng giảm giá của Robusta trong ngắn hạn, qua đó khuếch đại áp lực điều chỉnh của thị trường.

Theo ông Trần Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á - Thành viên MXV, áp lực giảm giá cà phê vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn khi nguồn cung từ Brazil và Việt Nam cải thiện, tồn kho Arabica phục hồi, trong khi đồng real suy yếu và các quỹ tiếp tục thu hẹp vị thế mua.