Tuấn Đạo học và thực hành theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Năm 2026, xã Tuấn Đạo đăng ký 2 mô hình cấp thành phố. Trong đó, mô hình “Hội Cựu chiến binh xã Tuấn Đạo tiên phong, gương mẫu trồng tre giữ đất, giữ làng” đã vận động hội viên và Nhân dân trồng hơn 4.000 gốc tre dọc các tuyến bờ sông có nguy cơ sạt lở.

Đảng viên và Nhân dân xã Tuấn Đạo tham gia bảo vệ rừng.

Mô hình “Trưởng thôn Sầy gương mẫu, cùng Nhân dân bảo vệ rừng tự nhiên” do bà Lào Thị Toan, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Sầy thực hiện. Bà cùng các lực lượng duy trì tuần tra rừng định kỳ, phát dọn 2 km đường băng cản lửa; huy động người dân trồng 3.800 cây bạch đàn tạo ranh giới giữa rừng trồng và rừng cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, thôn không xảy ra cháy rừng tự nhiên hoặc phát vén trái phép. Bên cạnh 2 mô hình cấp thành phố, Tuấn Đạo đang triển khai 31 mô hình, điển hình cá nhân và 24 mô hình, điển hình tập thể cấp xã, từng bước đưa việc học và thực hành theo Bác gắn với nhiệm vụ hằng ngày.

Qua khảo sát, Đoàn đánh giá các mô hình phù hợp thực tiễn, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên và Nhân dân.