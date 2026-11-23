Tuần cuối tháng 11, những việc dang dở dần có chuyển biến. Các mối hợp tác cũ của con giáp này có cơ hội nối lại, khoản tiền chậm trễ được giải quyết. Tuổi Tý cũng dễ gặp quý nhân, được giới thiệu nguồn khách hàng, thông tin hoặc cơ hội tốt, theo Sohu.

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhạy, giỏi nắm bắt cơ hội. Thời gian qua, một số kế hoạch, hợp tác hoặc khoản tiền của họ có thể bị đình trệ.

Đây là lúc nên âm thầm củng cố kế hoạch, giữ chắc dòng tiền và tận dụng các mối quan hệ sẵn có. Tài chính có dấu hiệu cải thiện, thu nhập có thể đến từ nhiều nguồn.

Tuổi Sửu: Bền bỉ gặp quả ngọt, tiền bạc khởi sắc

Tuổi Sửu vốn chăm chỉ, chịu khó và kiên trì. Thời gian qua, họ có thể bỏ nhiều công sức nhưng thành quả chưa tương xứng, công việc tiến triển chậm, thu nhập chưa như kỳ vọng.

Cuối tháng 11, vận trình dần khởi sắc. Những dự án trì trệ có cơ hội được thúc đẩy, năng lực và sự tận tâm của tuổi Sửu được cấp trên, đối tác ghi nhận.

Quý nhân có thể là khách hàng lâu năm, đối tác cũ hoặc người có kinh nghiệm. Các mối quan hệ này mang đến nguồn việc và cơ hội tăng thu nhập. Những khoản đầu tư, dự án theo đuổi lâu ngày cũng có khả năng bắt đầu sinh lời.

Tuổi Thân: Nắm đúng thời cơ, tài lộc tăng nhanh

Người tuổi Thân thông minh, linh hoạt, có khả năng tìm ra hướng đi mới. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều ý tưởng của họ chưa có cơ hội phát huy, các mối quan hệ chưa thực sự chuyển hóa thành lợi ích.

Tuần cuối tháng 11 là thời điểm thích hợp để tuổi Thân sàng lọc cơ hội, loại bỏ những việc không hiệu quả và tập trung vào hướng đi có tiềm năng.

Quý nhân có thể mang đến cơ hội hợp tác hoặc một hướng phát triển mới. Công việc có khả năng đột phá, ý tưởng được ghi nhận, dễ ký kết những đơn hàng hoặc dự án có giá trị.

Tài chính cũng khởi sắc khi ngoài thu nhập chính, tuổi Thân có thể có thêm nguồn tiền từ công việc phụ, kinh doanh hoặc những cơ hội bất ngờ.