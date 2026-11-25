Theo Ban Tổ chức cuộc thi, trong tuần thi từ ngày 16-11 đến 22-11-2026 có 9.346 người trả lời đúng toàn bộ 10 câu hỏi, chiếm 20% tổng số người dự thi. Kết quả này cho thấy bên cạnh sự hưởng ứng rộng rãi, ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 16-NQ/TW. Đáng ghi nhận, nhiều đơn vị đã đạt tỷ lệ cao như Đảng ủy Công an thành phố (43,4%), Đảng ủy phường Đồng Xoài (32,6%), tạo sức lan tỏa tích cực để các địa phương, đơn vị khác tiếp tục học tập, nâng cao chất lượng.

Trong các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, tinh thần tham gia được thể hiện rõ nét ở những đơn vị có đông người dự thi như Đảng ủy UBND thành phố (4.251 người), Đảng ủy Công an thành phố (2.711 người), Đảng ủy phường Long Bình (2.423 người), Đảng ủy phường Xuân Lộc (1.900 người) và Đảng ủy phường Bình Long (1.645 người). Đáng chú ý, không chỉ đông người tham gia, một số đơn vị còn đạt chất lượng bài thi cao. Trong nhóm đảng ủy có từ 500 người dự thi trở lên, Đảng ủy Công an thành phố dẫn đầu với tỷ lệ trả lời đúng 10/10 là 43,4%, tiếp đến là Đảng ủy phường Đồng Xoài (32,6%), Đảng ủy UBND thành phố (32,3%), Đảng ủy phường Tam Hiệp (30,8%) và Đảng ủy phường Long Khánh (29,3%). Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền, vận động được triển khai bài bản ở cơ sở.

Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Quốc Đạt (Đảng ủy Công an thành phố) đã trả lời đúng toàn bộ 10 câu hỏi, đưa ra dự đoán số người trả lời đúng 10/10 câu hỏi là 9.347, chỉ lệch 1 đơn vị so với đáp số 9.346 và hoàn thành bài thi trong 3 phút 41 giây. Cùng với giải nhất, Ban Tổ chức trao 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, đến từ nhiều đảng ủy trong toàn thành phố.

Ban Tổ chức trao 5 giải tập thể cho Đảng ủy phường Phước Long, Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố và Đảng ủy xã Tà Lài. Đây là những đơn vị có nhiều cá nhân đạt giải cao hoặc đông người tham gia dự thi, qua đó phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần vào cuộc tích cực trong tổ chức triển khai cuộc thi.

Việc tổ chức cuộc thi trong 4 tuần liên tiếp không chỉ là hoạt động khuyến khích học tập, mà còn góp phần đưa nội dung Nghị quyết số 16-NQ/TW đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển thành phố Đồng Nai trong kỷ nguyên mới. Sau 4 tuần thi, Ban Tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi. Thông tin chi tiết xem tại https://btg.dongnai.dcs.vn/.