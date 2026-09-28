Tuần của đồng hồ màu xanh dương

Tuần qua, tông xanh xuất hiện trên nhiều mẫu đồng hồ mới, từ mặt số đến các chi tiết của bộ máy. Panerai sử dụng hệ thống cầu máy titanium màu xanh trên thiết kế lộ cơ, trong khi Vacheron Constantin chọn sắc xanh thiên thanh lấy cảm hứng từ lịch sử dòng Overseas cho phiên bản Perpetual Calendar mới. Các thương hiệu khác cũng đưa tông màu này vào những thiết kế vừa trình làng. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 mẫu đồng hồ cao cấp đáng chú ý trong tuần 4 tháng 9. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.

Panerai giới thiệu Luminor Tourbillon PAM01784 với bộ vỏ titanium Grade 5 đường kính 47 mm, kích thước gợi lại những mẫu đồng hồ cỡ lớn mà hãng từng cung cấp cho Hải quân Italy trong thập niên 1960. Mặt trước được thiết kế lộ cơ, có thể nhìn thấy bộ máy cùng hệ thống cầu máy titanium màu xanh, các kim GMT, báo ngày/đêm và mức năng lượng được đánh dấu bằng đầu kim màu cam. Đồng hồ sử dụng bộ máy lên cót tay P.2005/T gồm 277 linh kiện, trang bị tourbillon nằm ngang hoàn thành một vòng trong 30 giây. Cỗ máy có khả năng chống nước 100 m, giá bán 160.000 EUR (khoảng 182.000 USD). Ảnh: Panerai.

Nhân 30 năm dòng Overseas, Vacheron Constantin ra mắt phiên bản Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin mới, giới hạn 200 chiếc. Ref. 4300V/220G-H119 sử dụng vỏ vàng trắng 41,5 mm nhưng chỉ dày 8,1 mm, kết hợp mặt số xanh azure hoàn thiện sunburst và phủ lacquer. Ba mặt số phụ lần lượt hiển thị tháng và năm nhuận ở vị trí 12 giờ, ngày ở 3 giờ và thứ ở 9 giờ, lịch tuần trăng nằm tại góc 6 giờ. Bên trong vẫn là Caliber 1120 QP/1 tự động dày 4,05 mm, gồm 276 linh kiện và có mức dự trữ năng lượng 40 giờ. Lịch vạn niên có khả năng tự xử lý sự khác biệt về số ngày giữa các tháng và năm nhuận, miễn đồng hồ tiếp tục vận hành. Phiên bản kỷ niệm có giá 120.000 CHF (khoảng 144.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.

Tuần qua, Ulysse Nardin bổ sung hai phiên bản giới hạn cho Freak [ONE], lần đầu đưa kỹ thuật guilloché và tráng men truyền thống lên đĩa giờ của dòng đồng hồ này. Cỗ máy mới không sử dụng kim theo cấu trúc thông thường: đĩa phía dưới quay một vòng sau 12 giờ để báo giờ, còn toàn bộ cụm bộ máy dạng carousel phía trên quay một vòng mỗi 60 phút để chỉ phút. Bản Blue Enamel kết hợp họa tiết guilloché với men xanh, còn bản Guilloché sử dụng nền màu cát với họa tiết hình học. Cả hai có vỏ titanium 44 mm, không dùng núm chỉnh giờ mà thao tác qua bezel. Mỗi phiên bản được sản xuất 99 chiếc, giá lần lượt 65.000 CHF (khoảng 78.000 USD) cho Guilloché và 73.000 CHF (khoảng 88.000 USD) cho Blue Enamel. Ảnh: Monochrome Watches.

Hãng Thuỵ Sĩ Breguet cập nhật hai mẫu Marine 5517 và Marine Chronographe 5527 với mặt số tông màu xanh, giữ lại phần lớn cấu trúc vỏ và bộ máy của thế hệ trước. Điểm thay đổi dễ nhận thấy là chữ số La Mã được thay bằng bộ số Breguet bằng vàng 18K, còn khu vực trung tâm sử dụng họa tiết guilloché “Quai de l’Horloge” từng xuất hiện trong dịp kỷ niệm 250 năm thương hiệu. Marine 5517 có đường kính 40 mm, dùng máy tự động 777A với 55 giờ dự trữ năng lượng. Bản Chronographe 5527 lớn hơn ở 42,3 mm, trang bị máy 582QA với chức năng flyback và 48 giờ dự trữ năng lượng. Cả hai có tùy chọn vỏ titanium, vàng hồng hoặc vàng trắng và chống nước 100 m. Giá khởi điểm tại Mỹ lần lượt là 26.400 USD cho 5517 và 33.000 USD cho 5527. Ảnh: Breguet.

Grönefeld 1941 Quadrivium tập hợp nhiều cơ chế từng xuất hiện trên các mẫu đồng hồ trước đây của hai anh em Tim và Bart Grönefeld. Bộ máy lên cót tay gồm 473 linh kiện, kết hợp tourbillon quay một vòng mỗi phút, cơ chế remontoire hoạt động theo chu kỳ 7,5 giây, kim giây trung tâm nhảy từng nấc một giây và chỉ báo mức năng lượng. Hai hộp cót cung cấp mức dự trữ năng lượng 50 giờ. Đồng hồ có đường kính 40 mm, dày 11,3 mm, với hai phiên bản vỏ tantalum và platinum, mỗi loại giới hạn 28 chiếc. Trên nền mặt số hoàn thiện dạng nhám, các kim thép nung xanh nổi bật bên cạnh cọc số bằng vàng trắng. Giá khởi điểm 280.000 EUR (khoảng 318.000 USD). Ảnh: Hodinkee.